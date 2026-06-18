Gia Lai tăng cường hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 nhằm cụ thể hóa các bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã ký kết với chính quyền 4 tỉnh Nam Lào gồm: Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong.

Nội dung kế hoạch được triển khai trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Theo đó, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện chương trình học bổng dành cho lưu học sinh tỉnh Champasak theo các thỏa thuận đã ký kết trước đây.

Đồng thời, tỉnh sẽ cấp tổng cộng 80 suất học bổng cho sinh viên đến từ 4 tỉnh Nam Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn, gồm 36 suất tại Trường Đại học Quy Nhơn (8 suất thạc sĩ và 28 suất đại học), 24 suất tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và 20 suất tại Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Attapeu. Ảnh: Anh Tuấn

Về lĩnh vực y tế, tỉnh Gia Lai sẽ cử các chuyên gia y tế sang hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh Nam Lào; đồng thời tiếp nhận và tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế của 4 tỉnh bạn. Tỉnh cũng tiếp nhận sinh viên ngành y của tỉnh Salavan sang thực tập, học tập kinh nghiệm tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, tỉnh sẽ tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá tiềm năng và nghiên cứu cơ hội đầu tư tại các tỉnh Nam Lào nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và phát triển doanh nghiệp giữa các địa phương.

Lĩnh vực công thương tiếp tục được chú trọng thông qua việc tổ chức đoàn công tác của Sở Công Thương cùng các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan sang làm việc tại 4 tỉnh Nam Lào.

Nội dung làm việc bao gồm ký kết các bản ghi nhớ phối hợp, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, phát triển thương mại điện tử và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Gia Lai sẽ cử các chuyên gia về chăn nuôi, thú y sang hướng dẫn kỹ thuật, phòng - chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Đồng thời, tổ chức hội nghị trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả như: trồng rau an toàn, thâm canh lúa cải tiến; tập huấn kỹ thuật canh tác cây trồng và chăn nuôi gia súc, gia cầm cho cán bộ và người dân các tỉnh bạn.

Đoàn cán bộ, sĩ quan trẻ các tỉnh Nam Lào tham quan mô hình, học cụ quân sự tại Trung đoàn 739 ( Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). Ảnh: H.P

Về khoa học và công nghệ, Gia Lai sẽ tổ chức các đoàn khảo sát kết hợp tập huấn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI); nâng cao năng lực về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đồng thời chuyển giao các mô hình tiến bộ kỹ thuật, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tập trung tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá giá trị truyền thống, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân các địa phương.

Bên cạnh đó là các chương trình giao lưu, thi đấu thể dục thể thao; xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối Gia Lai với các tỉnh Nam Lào; phối hợp quảng bá hình ảnh du lịch thông qua các ấn phẩm, video clip và nền tảng số.

Đối với công tác thanh niên, tỉnh sẽ tổ chức ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Tỉnh đoàn Gia Lai và Tỉnh đoàn các tỉnh Nam Lào; tổ chức Liên hoan thanh niên 5 tỉnh; tham quan các mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; triển khai các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp và tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phối hợp với các tỉnh Nam Lào đề xuất danh mục các công trình hữu nghị để hỗ trợ đầu tư xây dựng hoặc hoàn thiện trong giai đoạn tới.

Thông qua việc triển khai các chương trình, hoạt động hợp tác thiết thực, tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với các tỉnh Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa các địa phương 2 nước Việt Nam - Lào.