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Đoàn cán bộ, sĩ quan trẻ các tỉnh Nam Lào giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
ĐỨC DŨNG
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(GLO)- Ngày 3 và 4-6, đoàn cán bộ, sĩ quan trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Champasak và Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã sang thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Tại buổi gặp mặt đoàn cán bộ, sĩ quan trẻ Bộ CHQS tỉnh Champasak và Attapeu, Đại tá Lê Thanh Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng thời, điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp, hợp tác giữa lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai với lực lượng vũ trang các tỉnh Nam Lào trong thời gian qua.

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Đoàn cán bộ, sĩ quan trẻ Bộ CHQS tỉnh Champasak và Attapeu (Lào) sang thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.Dũng

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỹ thuật và hoạt động công tác Đoàn, công tác thanh niên trong quân đội.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị đã được chia sẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, sĩ quan trẻ hai nước.

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Đoàn cán bộ, sĩ quan trẻ Bộ CHQS tỉnh Champasak và Attapeu tham quan các sản phẩm tăng gia sản xuất của Trung đoàn 739. Ảnh: Đ.Dũng

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cán bộ, sĩ quan trẻ Bộ CHQS tỉnh Champasak và Attapeu đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm công tác huấn luyện, tăng gia sản xuất tại Trung đoàn 739.

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Đêm giao lưu văn nghệ “Chung dòng Mê Kông, thắm tình hữu nghị” thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào. Ảnh: H.Phúc

Đặc biệt, tối 4-6, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Chung dòng Mê Kông, thắm tình hữu nghị”. Chương trình đã giới thiệu nhiều mô hình, sáng kiến tiêu biểu của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai; các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Nuôi heo đất”, cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa hai nước.

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