Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật

(GLO)- Ngày 11-8, tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia khu vực 2 (xã Bình An, tỉnh Gia Lai), Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với các loại máy bay Su-27, Su-30 và trực thăng.

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Các đại biểu dự chỉ đạo và tham quan diễn tập. Ảnh: H.P

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ.

Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo một số địa phương đến dự, tham quan diễn tập.

Lực lượng kỹ thuật kiểm tra máy bay trước khi các tổ bay xuất kích thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Ảnh: H.P

Tại buổi thực hành, các loại máy bay chiến đấu Su-30, Su-27 và trực thăng Mi-8, Mi-17 của các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ đã thực hành công kích mục tiêu mặt đất ban ngày.

Trong 40 lần chuyến, các máy bay, trực thăng đã thực hiện các nội dung bay bằng, bổ nhào ném bom, phóng rốc - két, bắn pháo cơ động giản đơn, cơ động phức tạp theo biên đội và đơn chiếc.

Theo đánh giá của Quân chủng PK-KQ, các phi công, tổ bay đã hoàn thành tốt yêu cầu chiến thuật, kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhiều phi công thực hành bắn, ném bom chính xác, đánh trúng mục tiêu theo yêu cầu đề ra.

Mục tiêu mặt đất bị tiêu diệt chính xác trong nội dung thực hành công kích. Ảnh: H.P

Kết quả diễn tập góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chiến đấu của phi công, tổ bay; đồng thời, rèn luyện năng lực chỉ huy, điều hành và công tác bảo đảm hoạt động bay.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (giữa) tặng quà động viên các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ tham gia diễn tập. Ảnh: H.P

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tặng quà động viên các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ tham gia diễn tập. Theo kế hoạch, tối 12-8, các lực lượng tiếp tục thực hành nội dung công kích mục tiêu mặt đất ban đêm.