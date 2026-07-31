Tuy Phước Đông và Pờ Tó hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 31-7, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc diễn tập tác chiến xã Tuy Phước Đông và Pờ Tó trong khu vực phòng thủ năm 2026.

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Tại xã Tuy Phước Đông, cuộc diễn tập gồm 2 nội dung: vận hành cơ chế và thực binh trung đội dân quân cơ động phối hợp đánh chiếm mục tiêu. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã vận hành cơ chế đúng nguyên tắc; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ; lực lượng vũ trang xử trí tình huống đúng trình tự, hiệp đồng thống nhất, sát thực tế.

Thực binh trung đội dân quân cơ động phối hợp đánh chiếm mục tiêu trong diễn tập tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Anh Tuấn

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, nội dung vận hành cơ chế của xã Tuy Phước Đông đạt loại tốt; nội dung thực binh trung đội dân quân cơ động phối hợp đánh chiếm mục tiêu đạt loại giỏi.

Tại xã Pờ Tó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã phát huy tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện và tổ chức diễn tập đúng ý định. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang xã phối hợp xây dựng, thông qua các kế hoạch đúng trình tự, sát với tình hình địa phương; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật và thông tin liên lạc.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và xã Pờ Tó tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Thanh Tuyền

Phần thực binh với đề mục “Trung đội dân quân cơ động chiến đấu bám trụ” được tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, đúng phương án được phê duyệt, bảo đảm thời gian và an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Qua diễn tập, cấp ủy, chính quyền 2 địa phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các ban, ngành, đoàn thể nâng cao trình độ tham mưu; lực lượng vũ trang rèn luyện năng lực tổ chức, chỉ huy và phối hợp hiệp đồng trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh.

Kết quả diễn tập là cơ sở để 2 địa phương rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.