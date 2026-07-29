Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

(GLO)- Dù tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện vẫn tự ý lưu thông trên tuyến này, bất chấp biển cấm và cảnh báo. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cần sớm có giải pháp ngăn chặn.

Công trình đường Cát Tiến - Diêm Vân thuộc dự án tuyến đường ven biển, dài hơn 13,5 km, đi qua các xã Ngô Mây, Tuy Phước Đông và Tuy Phước.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.674 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 4-2022, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, do Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư.

Những tháng gần đây, khi tuyến đường hoàn thành lớp cấp phối đá dăm và bắt đầu thảm nhựa, lượng phương tiện tự ý đi vào công trình tăng nhanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng này diễn ra nhiều nhất trên đoạn từ cầu Diêm Vân (thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước) đến khu vực ngã ba giao với tuyến đường kết nối trung tâm thị xã An Nhơn cũ (thôn Lộc Thiện, xã Tuy Phước Đông). Ngoài xe máy còn có nhiều ô tô lưu thông trên tuyến.

Dù tại cầu Diêm Vân đã được căng dây, đặt biển báo công trình đang thi công và bố trí 3 ống cống chắn ngang làn đường hướng Quy Nhơn - Tuy Phước, khu vực ngã ba thôn Lộc Thiện cũng đã lắp biển cấm, nhưng nhiều người vẫn cố tình đi vào.

Xe máy, ô tô tự ý lưu thông trên công trình đường Cát Tiến - Diêm Vân qua địa bàn xã Tuy Phước. Ảnh: N.C

Theo người dân địa phương, do tuyến đường giúp rút ngắn đáng kể hành trình từ Tuy Phước về Quy Nhơn nên không ít người bất chấp cảnh báo để lưu thông.

Việc phương tiện lưu thông trên tuyến đường chưa hoàn thiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Các xe phải di chuyển ngược chiều trên cùng một làn đường, trong khi nhiều vị trí vẫn còn tập kết vật liệu, máy móc thi công; một số hạng mục, nhất là cầu, chưa hoàn thành, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn luôn hiện hữu.

Thực tế, từ tháng 3-2026 đến nay, trên tuyến Cát Tiến - Diêm Vân qua địa bàn xã Tuy Phước đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông. Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn giữa hai xe máy chạy ngược chiều trên cùng làn đường lúc 16 giờ 40 phút ngày 21-5 tại thôn Lộc Hạ, khiến ông Phạm Đăng H. (SN 1971, trú xã Tuy Phước Bắc) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều 21.5 trên tuyến Cát Tiến - Diêm Vân, đoạn qua thôn Lộc Hạ (xã Tuy Phước). Ảnh: Quốc Đạt

Bên cạnh đó, tuyến đường còn giao cắt với nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã theo hướng vuông góc. Dù một số nút giao đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu nhưng chưa thể đưa vào vận hành do công trình vẫn đang thi công.

Vì vậy, phương tiện qua lại chủ yếu theo sự quan sát của người điều khiển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Điển hình, sáng 20-7, tại ngã tư qua thôn Phước Thuận (xã Tuy Phước), một ô tô lưu thông trên tuyến đã va chạm với xe đạp điện do nữ sinh điều khiển băng qua đường, rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Trước đó, sáng 9-4, cũng tại nút giao này, một nữ sinh đi xe đạp điện bị xe tải cán bị thương một chân.

Ông Nguyễn Văn Long (thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) cho biết, do hầu hết các ngã tư trên tuyến nằm giữa cánh đồng nên nhiều tài xế xe ben của nhà thầu và người dân thường chạy tốc độ cao.

Trong khi đó, học sinh, người dân địa phương qua đường còn chủ quan, thiếu quan sát, dễ dẫn đến tai nạn.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), tháng 5-2026, đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an xã Tuy Phước làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu thi công; yêu cầu tăng cường biện pháp phòng ngừa TNGT, ngăn người dân đi vào tuyến đường đang thi công, nhắc nhở tài xế xe ben giảm tốc độ qua các nút giao, bổ sung biển báo, bố trí người cảnh giới giờ cao điểm và đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là với học sinh, thanh thiếu niên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Phòng Dự án 2 (Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh) cho biết: Do phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ thi công hoạt động thường xuyên nên việc đóng barie hoàn toàn gặp khó khăn. Dù đơn vị đã lắp đặt nhiều biển cấm, vẫn có người cố tình đi vào tuyến đường.

Trước tình trạng mất ATGT, Ban Quản lý đang chỉ đạo lắp đặt barie tại cầu Diêm Vân và khu vực gần nút giao với đường kết nối trung tâm thị xã An Nhơn cũ để ngăn phương tiện lưu thông trái phép; đồng thời đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, không đi vào tuyến đường đang thi công.