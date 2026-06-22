Nhiều tuyến đường ở khu vực Quy Nhơn xuống cấp, mất an toàn

(GLO)- Nhiều tuyến đường nội thị tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) xuất hiện tình trạng bong tróc, ổ gà, ngập úng kéo dài, gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Người dân mong muốn các địa phương sớm rà soát, khắc phục những điểm hư hỏng để bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.

Từ năm 2025 đến nay, đoạn đường Hồ Đắc Di qua trước Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) xuất hiện nhiều điểm bong tróc, xuống cấp.

Hư hỏng nghiêm trọng nhất là đoạn giáp ranh giữa 2 bệnh viện với nhiều ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân địa phương cũng như người bệnh đến khám, chữa bệnh.

Sống cạnh khu vực đường hư hỏng, chị Nguyễn Thị H. cho biết: “Mặt đường trũng thấp nên các vị trí hư hỏng thường xuyên đọng nước, làm xấu cảnh quan đô thị. Nhiều trường hợp người đi xe máy bị té ngã do trơn trượt hoặc vấp phải ổ gà”.

Đoạn đường Hồ Đắc Di qua trước Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) xuống cấp, thường xuyên ngập nước. Ảnh: N.C

Theo người dân địa phương, một trong những nguyên nhân khiến đoạn đường này hư hỏng nặng là do mặt đường trũng thấp, lại không có hệ thống thoát nước nên thường xuyên bị ứ đọng.

Bác sĩ Huỳnh Mộng Đức - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn - cho biết: “Mỗi khi trời mưa, nước từ đường Hùng Vương (đoạn từ cầu Sông Ngang đến ngã ba Hùng Vương - Hồ Đắc Di) đổ xuống khu vực trước bệnh viện, gây ngập nhiều giờ liền.

Do đó, bài toán khắc phục bất cập không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa mặt đường mà cần có giải pháp nâng nền đường, xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp”.

Tại phường Quy Nhơn Nam, điểm hư hỏng trên đường Thành Thái, đoạn gần ngã tư Nguyễn Nghiêm cũng đang gây nhiều bức xúc cho người dân. Diện tích mặt đường hư hỏng chỉ hơn 10 m² nhưng bị biến dạng, ổ gà dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại vị trí này đã xảy ra hơn 10 vụ người đi xe máy bị ngã do sụp ổ gà hoặc trượt bánh, trong đó có trường hợp bị thương phải đi cấp cứu.

“Mặt đường lồi lõm, xe cộ qua lại xóc nảy khiến nhiều người đánh rơi đồ đạc, hư hỏng tài sản. Người dân sinh sống trên đoạn đường này chứng kiến nhiều vụ tai nạn nên đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa thấy sửa chữa” - bà Phạm Thị Xuân Đào (sống cạnh đoạn đường hư hỏng) chia sẻ.

Gần đó, hàng chục hộ dân sinh sống dọc hai bên đường Lý Thái Tổ nối dài (khu phố 31, phường Quy Nhơn Nam) cũng khổ sở vì hạ tầng chưa đồng bộ. Hơn 30 năm, đoạn đường này vẫn chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.

Thời gian qua, người dân và các hộ kinh doanh phải tự bỏ tiền sửa chữa theo kiểu chắp vá. Do không có hệ thống thoát nước, lại nằm trên sườn núi nên mỗi khi mưa lớn, đất đá theo dòng nước chảy xuống bồi lấp mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại và cảnh quan đô thị.

Tình trạng đường sá xuống cấp, gây phiền toái cho người dân cũng xảy ra trên đường Võ Thị Sáu và một số tuyến ở phường Quy Nhơn Đông. Tại phường Quy Nhơn, nhiều điểm hư hỏng xuất hiện trên đường Nguyễn Chích đoạn bao quanh hồ Bàu Sen; đường Phan Chu Trinh đoạn từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã ba Nguyễn Dữ; cùng các đoạn đường Cao Thắng và Tăng Bạt Hổ xung quanh chợ Lớn Mới. Tại các tuyến đường này, nhiều vị trí mặt đường bong tróc, gồ ghề, ảnh hưởng đến việc lưu thông và bộ mặt đô thị.

Được biết, các tuyến đường xảy ra tình trạng xuống cấp, hư hỏng nói trên hiện thuộc trách nhiệm quản lý của các địa phương. Trước những mong mỏi của người dân, qua làm việc với phóng viên, lãnh đạo UBND các địa phương cho biết sẽ khảo sát, đánh giá hiện trạng để đưa vào danh mục đầu tư công. Công tác bảo trì, sửa chữa sẽ ưu tiên những vị trí xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, hạ tầng đô thị khu vực Quy Nhơn ngày càng được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường xuống cấp chưa được khắc phục kịp thời.

Việc lắng nghe ý kiến, kịp thời giải quyết những bất cập về hạ tầng không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị mà còn thể hiện sự sâu sát của chính quyền địa phương trong việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.