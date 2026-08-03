Gia Lai: Năm 2026 sẽ bê tông hóa hơn 339 km đường giao thông nông thôn

(GLO)- Theo kế hoạch, trong năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện bê tông hóa 339 km đường giao thông nông thôn các loại, gồm các loại đường A, B, C, D.

Trong đó, các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh thực hiện gần 151 km; các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh thực hiện hơn 188,2 km. Tổng lượng xi măng tỉnh hỗ trợ cho các công trình đạt hơn 47.864 tấn.

Kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông thôn sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Ảnh: Vũ Thảo

Bên cạnh đầu tư xây dựng mới, tỉnh cũng hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng hơn 136,2 km các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, bao gồm đường liên xã, đường xã và các tuyến đường giao thông nông thôn loại A, B.

Khối lượng xi măng hỗ trợ cho nội dung này là hơn 28.655 tấn, góp phần nâng cấp hệ thống giao thông hiện có, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Đối với các tuyến đường liên xã, trục chính xã và các tuyến từ trung tâm xã đến các làng, thôn, bản thuộc khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS có địa hình chia cắt, phức tạp, ngoài phần xi măng được hỗ trợ, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ thêm kinh phí nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chương trình, được đoàn kiểm tra liên ngành xác nhận và tham mưu đề xuất.