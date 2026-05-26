Người dân xã Ia Hiao hiến đất mở rộng 4 tuyến đường giao thông nông thôn

NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Ngày 25-5, tại các thôn Phú Yên 2, Sô Ma Lơng A, Sô Ma Lơng B, Sô Ma Hang A (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công mở rộng 4 tuyến đường giao thông nông thôn.

Theo đó, trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã Ia Hiao, 58 hộ dân ở các thôn đã đồng thuận hiến đất, vật kiến trúc; tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ đã đầu tư xây dựng kiên cố cùng nhiều cây cối, hoa màu, bàn giao mặt bằng dài 1.540 m để đơn vị thi công mở rộng 4 tuyến đường giao thông nông thôn.

Nhiều hộ dân xã Ia Hiao tự nguyện tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Ảnh: V.P

Được biết, thời gian gần đây, qua công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân ở các thôn, làng xã Ia Hiao đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, ngày công lao động để mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Đến nay, toàn xã có 29 tuyến đường ở 14 thôn, làng đã được mở rộng, đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng nông sản thuận tiện, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.

