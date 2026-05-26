Đề xuất tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho quân nhân phục viên, xuất ngũ

NHÃ UYÊN (theo VOV, QĐND)

(GLO)- Theo dự thảo Thông tư mới của Bộ Quốc phòng, từ ngày 1-7-2026, mức trợ cấp hằng tháng dự kiến tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6-2026.

Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo dự thảo Thông tư mới, từ ngày 1-7-2026, mức trợ cấp cho quân nhân phục viên, xuất ngũ hằng tháng dự kiến tăng thêm 8%. Ảnh minh họa: HQVN

Theo dự thảo Thông tư, mức trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh (từ tháng 7-2026) sẽ bằng mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6-2026 nhân với hệ số 1,08.

Đối tượng áp dụng dự kiến gồm: quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó còn có quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg.

Được biết, lần gần nhất Bộ Quốc phòng thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng là từ ngày 1-7-2024 với mức tăng 15%. Tuy nhiên, trước biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) các năm 2025 và 2026, việc tiếp tục điều chỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm giá trị khoản trợ cấp, đồng thời từng bước cải thiện cuộc sống cho người thụ hưởng.

Mức trợ cấp hằng tháng hiện tại và dự kiến từ 7-2026 đối với các đối tượng cụ thể như sau:

