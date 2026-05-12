(GLO)- Sáng 12-5, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường.

Phường Hoài Nhơn Đông chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập phường Hoài Hương, xã Hoài Hải và xã Hoài Mỹ. Sau sáp nhập, phường có diện tích hơn 64 km², dân số trên 44 nghìn người với 27 tổ dân phố.

Sau 1 năm vận hành, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân đạt nhiều kết quả nổi bật. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận hơn 13.400 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,95%. Phường Hoài Nhơn Đông đạt gần 98 điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, xếp loại “Xuất sắc”, đứng thứ nhất trong 135 xã, phường toàn tỉnh.

Địa phương cũng triển khai hiệu quả mô hình “phục vụ tại nhà” đối với người già yếu, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn; duy trì hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và cài đặt VNeID.

Cùng với đó, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp từng bước ổn định hoạt động. Công tác số hóa hồ sơ, sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn như thiếu biên chế, áp lực khối lượng công việc lớn sau sáp nhập, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao.

Trong thời gian tới, phường Hoài Nhơn Đông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường quản lý tài sản công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.