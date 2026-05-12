Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Hoài Nhơn Đông tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ÁNH NGUYỆT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 12-5, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường.

Phường Hoài Nhơn Đông chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập phường Hoài Hương, xã Hoài Hải và xã Hoài Mỹ. Sau sáp nhập, phường có diện tích hơn 64 km², dân số trên 44 nghìn người với 27 tổ dân phố.

glo-so-ket-sap-nhap.jpg

Sau 1 năm vận hành, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân đạt nhiều kết quả nổi bật. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận hơn 13.400 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,95%. Phường Hoài Nhơn Đông đạt gần 98 điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, xếp loại “Xuất sắc”, đứng thứ nhất trong 135 xã, phường toàn tỉnh.

Địa phương cũng triển khai hiệu quả mô hình “phục vụ tại nhà” đối với người già yếu, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn; duy trì hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và cài đặt VNeID.

Cùng với đó, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp từng bước ổn định hoạt động. Công tác số hóa hồ sơ, sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn như thiếu biên chế, áp lực khối lượng công việc lớn sau sáp nhập, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao.

Trong thời gian tới, phường Hoài Nhơn Đông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường quản lý tài sản công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Đời sống

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Đời sống

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Đời sống

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

null