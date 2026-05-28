Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

“Hành trình đến với các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa giúp chúng tôi thấu hiểu hơn những gian khổ, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám biển, bám đảo để giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điều để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ là ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm mà còn là sức sống mãnh liệt nơi đây…”.

Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang - Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh trong chuyến công tác thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026 cùng Đoàn công tác số 17, do Quân chủng Hải quân tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang động viên cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông tiếp tục vượt khó, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh: Mỹ Hà

Nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông trải dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam trên nền san hô ngập nước. Bao quanh đảo là những dải cát trắng và sóng biển quanh năm dạt vào bờ.

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt với nắng nóng, gió mạnh và hơi muối mặn tưởng chừng chỉ có thể phủ kín màu xám của đá san hô. Thế nhưng, giữa nơi đầu sóng ấy, sự sống vẫn bền bỉ vươn lên từng ngày.

Trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã làm tốt công tác dân vận, trở thành điểm tựa tin cậy của ngư dân vươn khơi bám biển. Nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung, trong đó có ngư dân Gia Lai, khi gặp sự cố trên biển đã được đảo hỗ trợ nước ngọt, nơi ăn ở, chăm sóc y tế và sửa chữa khẩn cấp.

Đội ngũ quân y trên đảo thường xuyên khám, chữa bệnh miễn phí cho ngư dân, góp phần giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám ngư trường truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm vườn rau trên đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: Mỹ Hà

Điều khiến nhiều đại biểu xúc động nhất khi đặt chân lên đảo chính là màu xanh hiện hữu giữa trùng khơi. Những luống rau xanh tốt, giàn bầu, giàn bí phủ kín khoảng sân nhỏ như mang hơi thở đất liền ra với biển đảo xa xôi.

Đối với người lính đảo, rau xanh không chỉ là nguồn thực phẩm cải thiện bữa ăn mà còn là “liều thuốc tinh thần”, giúp vơi đi nỗi nhớ quê hương. Để có được những mầm xanh ấy, cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã không ngừng sáng tạo, vượt qua điều kiện thiếu đất, thiếu nước ngọt và gió biển khắc nghiệt.

Giữa nắng gió và cát mặn Trường Sa, vườn rau đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh tốt. Ảnh: Mỹ Hà

Các đơn vị trên đảo chủ động xây dựng nhà giàn, căng bạt chắn gió, chống xâm nhập mặn; thường xuyên cải tạo đất, tận dụng nguồn hữu cơ, tích trữ nước mưa để phục vụ tăng gia sản xuất.

Nhờ sự kiên trì và quyết tâm ấy, đảo Sinh Tồn Đông hôm nay đã có những khu vườn xanh mướt với nhiều loại rau theo mùa, đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt của bộ đội.

Mỗi cây rau lớn lên nơi đảo xa không chỉ là thành quả lao động mà còn là biểu tượng của ý chí vượt khó, tinh thần lạc quan và lòng kiên trung của người lính biển. Những khoảng xanh ấy tiếp động lực để cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến đơn vị, yên tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng.

Cũng như nhiều điểm đảo khác ở quần đảo Trường Sa, khu tăng gia sản xuất luôn là nơi thu hút sự quan tâm của các đoàn công tác từ đất liền. Giữa không gian xanh mát của rau màu, tiếng gia cầm vang lên thân thuộc khiến khoảng cách giữa đảo xa và đất liền như được xóa nhòa.

Trung tá Vũ Văn Huân (thứ 2 từ trái sang) - Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông chia sẻ về sự nâng niu, gìn giữ những mầm xanh của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiều đại biểu không giấu được xúc động khi tận mắt chứng kiến “kỳ tích xanh” được tạo nên từ bàn tay cần cù, bền bỉ của những người lính hải quân. Đó không chỉ là thành quả lao động mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực, tự cường của quân và dân Trường Sa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang bày tỏ: “Giữa nắng gió khắc nghiệt của biển khơi, những hàng bàng vuông, phong ba, phi lao vẫn xanh tốt; những vườn rau, giàn bầu, giàn bí vẫn vươn lên mạnh mẽ. Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn là hình ảnh sinh động của sức sống Việt Nam, của ý chí Việt Nam giữa biển trời Tổ quốc”.

Trung tá Vũ Văn Huân - Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông - chia sẻ, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các đoàn công tác và nhân dân cả nước là nguồn động viên lớn để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

“Cán bộ, chiến sĩ chúng tôi rất xúc động trước tình cảm của đồng bào từ đất liền dành cho đảo. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - Trung tá Huân khẳng định.

Không gian biển quanh đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: Mỹ Hà

Giữa trùng khơi ngàn trùng sóng vỗ, Sinh Tồn Đông vẫn hiên ngang như một “mắt thần” canh giữ biển trời Tổ quốc. Nơi ấy, gian khổ không làm nhụt ý chí, hiểm nguy không thể lung lay tinh thần người lính biển.

Và những mầm xanh trên cát mặn hôm nay chính là biểu tượng đẹp đẽ của niềm tin, sức sống và khát vọng Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió.