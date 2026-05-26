Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Hoạt động thuộc Dự án tăng cường tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm cho người khuyết tật thông qua các ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số phù hợp của Tổ chức Fédération Handicap International HI - Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Quang cảnh chương trình tập huấn. Ảnh: Kim Hường

Theo đó, chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian 2 ngày (26 và 27-5), tập trung vào các nội dung về chuyển đổi số, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; sử dụng thiết bị và phần mềm; nhận diện và làm quen với thiết bị số; kết nối thiết bị với internet.

Cùng với đó là hướng dẫn tải, cài đặt và gỡ phần mềm ứng dụng; quản lý ứng dụng và phần mềm; khai thác thông tin và dữ liệu số; tương tác thông qua công nghệ; chia sẻ thông tin dữ liệu số; dịch vụ công; hợp tác trên nền tảng số; quy tắc ứng xử trên không gian mạng; giải quyết vấn đề bằng công nghệ số; xác định khoảng cách về năng lực số; sử dụng sáng tạo công nghệ số; tìm kiếm việc làm thông qua các nền tảng số.

Chương trình cũng giới thiệu cho thanh niên khuyết tật các trang thông tin việc làm, cơ hội việc làm phù hợp cũng như cơ hội học tập nâng cao kiến thức thông qua Internet; giới thiệu và hướng dẫn cách tìm kiếm, tham gia các khóa học trên một số nền tảng học tập trực tuyến.

Chương trình cũng dành thời gian để các học viên tham gia thảo luận các vấn đề về việc người khuyết tật nên sử dụng những ứng dụng công nghệ số nào trong cuộc sống, giao tiếp, học tập và làm việc; khó khăn mà người khuyết tật gặp phải khi sử dụng công nghệ số và giải pháp khắc phục; nhu cầu, mong muốn sử dụng công nghệ để phát triển kỹ năng và tìm kiếm việc làm của thanh niên khuyết tật...

Được biết, ngày 28 và 29-5, Hội bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh sẽ tiếp tục mở thêm lớp tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Gia Lai: Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động

(GLO)- Ngày 20-5, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 50 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại các doanh nghiệp.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

