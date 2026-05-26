Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Hoạt động thuộc Dự án tăng cường tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm cho người khuyết tật thông qua các ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số phù hợp của Tổ chức Fédération Handicap International HI - Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Quang cảnh chương trình tập huấn. Ảnh: Kim Hường

Theo đó, chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian 2 ngày (26 và 27-5), tập trung vào các nội dung về chuyển đổi số, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; sử dụng thiết bị và phần mềm; nhận diện và làm quen với thiết bị số; kết nối thiết bị với internet.

Cùng với đó là hướng dẫn tải, cài đặt và gỡ phần mềm ứng dụng; quản lý ứng dụng và phần mềm; khai thác thông tin và dữ liệu số; tương tác thông qua công nghệ; chia sẻ thông tin dữ liệu số; dịch vụ công; hợp tác trên nền tảng số; quy tắc ứng xử trên không gian mạng; giải quyết vấn đề bằng công nghệ số; xác định khoảng cách về năng lực số; sử dụng sáng tạo công nghệ số; tìm kiếm việc làm thông qua các nền tảng số.

Chương trình cũng giới thiệu cho thanh niên khuyết tật các trang thông tin việc làm, cơ hội việc làm phù hợp cũng như cơ hội học tập nâng cao kiến thức thông qua Internet; giới thiệu và hướng dẫn cách tìm kiếm, tham gia các khóa học trên một số nền tảng học tập trực tuyến.

Chương trình cũng dành thời gian để các học viên tham gia thảo luận các vấn đề về việc người khuyết tật nên sử dụng những ứng dụng công nghệ số nào trong cuộc sống, giao tiếp, học tập và làm việc; khó khăn mà người khuyết tật gặp phải khi sử dụng công nghệ số và giải pháp khắc phục; nhu cầu, mong muốn sử dụng công nghệ để phát triển kỹ năng và tìm kiếm việc làm của thanh niên khuyết tật...

Được biết, ngày 28 và 29-5, Hội bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh sẽ tiếp tục mở thêm lớp tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

​

​