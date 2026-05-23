Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và trao học bổng cho học sinh nghèo

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, ngày 22-5, Ban Tổ chức Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại 2 xã Ia Băng và Kon Gang.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa cầu dân sinh; đồng thời tặng quà, học bổng cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Băng và Kon Găng. Đây là hoạt động tiếp nối thành công của Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” tổ chức vào tháng 4-2026, qua đó vận động được hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Tại xã Ia Băng, Ban Tổ chức đã trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và 50 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Tại xã Kon Gang, Ban Tổ chức cũng đã hỗ trợ 40 triệu đồng/căn nhà cho 2 hộ nghèo để xây mới và sửa chữa nhà ở; trao 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi.

Ngoài ra, Đoàn còn hỗ trợ kinh phí sửa chữa cầu Suối Cát nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân địa phương.

Ông Trần Minh Chấn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kon Gang-cho biết, thời gian qua địa phương luôn nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân thông qua sự kết nối của anh Nguyễn Tấn Anh-Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để xây dựng thêm nhiều căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn.

Được biết, chương trình còn có sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp như Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Trường Mầm non Việt-Mỹ (TP. Hồ Chí Minh), Công ty Nhôm kính Tân Bình Minh (TP. Hồ Chí Minh), Công ty Bánh kẹo Kim Yến (TP. Hồ Chí Minh), Văn phòng Luật sư Thành Sài Gòn…