Nhân lên những nghĩa cử đẹp

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động nhân văn được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Những ngày đầu tháng 5, tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, không khí “Ngày hội nhân ái” diễn ra sôi nổi, ấm áp nghĩa tình. Người dân được khám bệnh, nhận quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiếp cận nhiều chương trình thiết thực khác.

Tháng Nhân đạo với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần tạo động lực vươn lên cho người nghèo khó. Ảnh: Như Nguyện

Là một trong những người được hỗ trợ trong Tháng Nhân đạo năm nay, ông Rơ Lan Hin (hộ cận nghèo ở làng Pnuk, xã Đức Cơ) xúc động chia sẻ: “Mắt phải của tôi nhìn rất mờ nhiều tháng nay nhưng chưa có điều kiện đi khám. Nhờ chương trình chăm sóc mắt tại địa phương, tôi mới biết mình bị đục thủy tinh thể. Tôi rất biết ơn các bác sĩ và nhà hảo tâm đã giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Đồng hành cùng Hội CTĐ tỉnh trong các hoạt động nhân đạo, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại các xã khó khăn, đồng thời hỗ trợ phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo.

Bác sĩ Mai Văn Hòa - Trưởng Khoa Khám, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai - cho biết: “Riêng trong ngày 4.5 phát động Tháng Nhân đạo tại xã Đức Cơ, bệnh viện đã khám và cấp thuốc điều trị các bệnh lý về mắt cho gần 150 người dân. Những trường hợp có chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể sẽ được bệnh viện hỗ trợ điều trị miễn phí”.

Tháng Nhân đạo còn hướng đến cải thiện điều kiện sống cho người nghèo. Toàn hệ thống Hội CTĐ tỉnh phấn đấu hỗ trợ sinh kế bền vững cho 675 hộ dân với mức tối thiểu 5 triệu đồng/hộ; tổ chức Ngày hội nhân ái tại 100% xã, phường; vận động tiếp nhận khoảng 2.700 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện.

Cùng với đó, việc xây dựng và sửa chữa nhà CTĐ bằng sự chung tay của cộng đồng đã góp phần lan tỏa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trở thành điểm sáng trong Tháng Nhân đạo năm nay. Nhìn công trình nhà mới khởi công, ông Siu A (làng Grôn, xã Đức Cơ) phấn khởi nói: “Gia đình tôi là hộ nghèo, căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện xây mới. Tôi rất mừng và biết ơn khi được Hội CTĐ, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí; bà con, ĐVTN và các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh góp ngày công xây dựng căn nhà kiên cố”.

Tháng Nhân đạo không chỉ là dịp để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế mà còn góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng trong toàn xã hội. Không chỉ có các cơ quan, đơn vị, nhiều CLB thiện nguyện cũng tích cực đồng hành trong Tháng Nhân đạo.

Bà Trần Thị Tuyết - Chủ nhiệm CLB Người tình nguyện CTĐ tỉnh - cho hay: “Trong Tháng Nhân đạo, CLB đã hỗ trợ 150 suất quà cho người dân tại xã Đức Cơ và lân cận. Ngoài ra, chúng tôi duy trì thường xuyên 5 điểm phát cháo tình thương và 1 bếp ăn tình thương tại BVĐK trung tâm tỉnh. Riêng bếp ăn tình thương tổ chức hơn 20 ngày mỗi tháng, mỗi ngày phát trên 900 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân khó khăn”.

Các hoạt động thăm khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân trong Tháng Nhân đạo năm 2026 được đẩy mạnh triển khai. Ảnh: Như Nguyện

Theo ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, tính đến ngày 12-5, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo triển khai trong Tháng Nhân đạo năm 2026 đạt khoảng 6,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung” do Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tài trợ với kinh phí 1,3 tỷ đồng cũng đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

“Chúng tôi hy vọng Tháng Nhân đạo năm nay sẽ vượt mục tiêu vận động 10 tỷ đồng nhờ sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, CLB, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong đó, một số tập thể, cá nhân đồng hành tiêu biểu như: Bộ CHQS tỉnh, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai, Đoàn Luật sư tỉnh, Quỹ Lá xanh, CLB Người tình nguyện CTĐ tỉnh, CLB Máu nóng Gia Lai, CLB thiện nguyện “Ngôi nhà yêu thương”... Các hoạt động trong Tháng Nhân đạo đã kịp thời giúp đỡ người dân khó khăn, kể cả những trường hợp khó khăn đột xuất cũng được hỗ trợ nhanh chóng” - ông Cát nhấn mạnh.