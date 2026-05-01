Tập trung nguồn lực triển khai Tháng Nhân đạo năm 2026

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác nhân đạo.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao đổi với ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, xung quanh nội dung này.

* Ông có thể cho biết Tháng Nhân đạo năm 2026 được Hội CTĐ đỏ tỉnh triển khai với những mục tiêu trọng tâm và điểm mới nào so với các năm trước?

Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh. Ảnh: NVCC - Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tháng Nhân đạo được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống Hội CTĐ Việt Nam. Tháng Nhân đạo năm nay cũng có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với hướng tới 80 năm thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XII. Tháng Nhân đạo năm 2026 là lần đầu tiên triển khai trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Diễn ra trong tháng 5, Hội CTĐ tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 vào ngày 4-5 tới tại xã Đức Cơ. Các hoạt động trọng tâm gồm: Tổ chức đồng loạt “Ngày hội nhân ái”, đẩy mạnh chiến dịch truyền thông cao điểm, đồng thời triển khai tháng vận động nguồn lực. Cùng với đó là các hoạt động thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà Chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

* Trong bối cảnh nhu cầu trợ giúp nhân đạo ngày càng đa dạng, Hội CTĐ tỉnh xác định những nhóm đối tượng ưu tiên nào và cách thực hiện ra sao nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Tháng Nhân đạo năm nay, thưa ông?

- Toàn hệ thống Hội CTĐ tỉnh phấn đấu vận động đạt khoảng 10 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2026, đồng thời chủ động nguồn lực đáp ứng yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong cả năm cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đặt mục tiêu hỗ trợ sinh kế bền vững cho 675 hộ, bình quân mỗi xã ít nhất 5 hộ, với mức hỗ trợ tối thiểu 5 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức “Ngày hội nhân ái” tại 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh; mỗi cấp hội triển khai ít nhất một công trình, phần việc nhân đạo trị giá từ 80 triệu đồng trở lên. Toàn tỉnh phấn đấu vận động tiếp nhận khoảng 2.700 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, sau ảnh hưởng của bão lũ cuối năm 2025 và các hoạt động an sinh dịp Tết, điều kiện KT-XH của người dân và DN vẫn còn khó khăn, việc vận động nguồn lực ít nhiều bị tác động. Trước thực tế đó, Hội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể; kêu gọi sự đồng hành của DN, nhà hảo tâm, các CLB, hội, nhóm thiện nguyện. Hội CTĐ các cấp đã chủ động tham mưu UBND cùng cấp ban hành thư kêu gọi, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Chúng tôi đặc biệt chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa, nhất là từ DN trong và ngoài tỉnh đã cùng chung tay, đồng hành nhiều năm qua, cùng với nguồn lực tại chỗ và sự đóng góp của người dân để tạo sức mạnh tổng hợp cho công tác nhân đạo.

Tháng Nhân đạo 2026 sẽ diễn ra các hoạt động hỗ trợ thiết thực người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quỳnh Ngân

* Ông kỳ vọng Tháng Nhân đạo 2026 sẽ tạo ra những tác động như thế nào đối với cộng đồng?

- Tôi tin rằng Tháng Nhân đạo năm 2026 sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội CTĐ trong công tác nhân đạo, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong xã hội. Thông qua việc kết nối và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các hoạt động trợ giúp sẽ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, ưu tiên người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương. Đặc biệt, các mô hình hỗ trợ sinh kế sẽ tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực sẽ củng cố niềm tin của xã hội, từ đó thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia công tác nhân đạo. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một cộng đồng nhân ái, phát triển bền vững.

* Xin cảm ơn ông!