Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kêu gọi ủng hộ trong Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa có thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ về việc vận động ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các đối tượng dễ bị tổn thương ... có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định chỗ ở, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cộng đồng ấm no, phát triển.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026 góp phần lan tỏa phong trào “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Ảnh: Như Nguyện

Mọi sự hỗ trợ sẽ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh sử dụng công khai, minh bạch, đúng đối tượng và cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhà hảo tâm có thể ủng hộ trực tiếp tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, địa chỉ 374, đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các đơn vị, nhà hảo tâm có thể chuyển khoản qua các số tài khoản thiện nguyện sau: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, số tài khoản 2077 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Bình Định; hoặc số tài khoản 7720772077 tại Vietcombank chi nhánh Bình Định và số tài khoản 8671818181 tại BIDV chi nhánh Quy Nhơn.

Nội dung ủng hộ: UHTND2026; thời gian vận động ủng hộ: Từ ngày 10-4 đến 31-5-2026.

Tháng Nhân đạo năm 2026 được triển khai với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” nhằm góp phần lan tỏa phong trào “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

