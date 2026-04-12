Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kêu gọi ủng hộ trong Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa có thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ về việc vận động ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các đối tượng dễ bị tổn thương ... có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định chỗ ở, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cộng đồng ấm no, phát triển.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026 góp phần lan tỏa phong trào "Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái".

Mọi sự hỗ trợ sẽ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh sử dụng công khai, minh bạch, đúng đối tượng và cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhà hảo tâm có thể ủng hộ trực tiếp tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, địa chỉ 374, đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các đơn vị, nhà hảo tâm có thể chuyển khoản qua các số tài khoản thiện nguyện sau: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, số tài khoản 2077 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Bình Định; hoặc số tài khoản 7720772077 tại Vietcombank chi nhánh Bình Định và số tài khoản 8671818181 tại BIDV chi nhánh Quy Nhơn.

Nội dung ủng hộ: UHTND2026; thời gian vận động ủng hộ: Từ ngày 10-4 đến 31-5-2026.

Tháng Nhân đạo năm 2026 được triển khai với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” nhằm góp phần lan tỏa phong trào “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.