Hội Chữ thập đỏ Gia Lai vận động kinh phí xây nhà cho hộ nghèo sau vụ cháy

(GLO)- Ngày 9-6, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai - cho biết: Hội Chữ thập đỏ tỉnh đang vận động, kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí giúp xây dựng lại nhà ở cho gia đình chị Siu H’Vữ (làng Plei Ksing, xã Phú Thiện) do vừa bị cháy.

Qua xác minh thông tin, tối 7-6, nhà chị Siu H’Vữ (SN 1975, làng Plei Ksing) bất ngờ xuất hiện lửa lớn nghi do chập điện. Cùng thời gian này, trên địa bàn xảy ra giông, lốc bất thường.

Phát hiện lửa, gia đình chị H’Vữ đã nhanh chóng hô hoán rồi di chuyển tài sản ra ngoài. Tuy nhiên, do được làm tạm bợ bằng tôn, gỗ cùng một số vật liệu dễ cháy nên khi ngọn lửa bùng phát dữ dội đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Được biết, gia đình chị H’Vữ có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhà hảo tâm đã đến thăm, động viên gia đình chị H’Vữ sau vụ cháy. Ảnh: Văn Cát

Sau hỏa hoạn, UBND xã Phú Thiện đã bố trí chỗ ở tạm cho gia đình. Ngoài ra, địa phương cũng có kế hoạch hỗ trợ kinh phí để xây lại căn nhà mới kiên cố từ nguồn chính sách dành cho hộ nghèo và kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Chiều 8-6, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng nhà hảo tâm đã đến thăm, động viên, trao 4 triệu đồng tiền mặt cho gia đình chị H’Vữ. Đồng thời, Hội vận động, kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí giúp xây dựng lại nhà ở cho gia đình.