Gia Lai tiếp nhận 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa đồng ý để Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 300 triệu đồng do Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng tài trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các thủ tục tiếp nhận và tổ chức thực hiện khoản viện trợ theo quy định. Đồng thời, phối hợp với nhà tài trợ hoàn thiện hồ sơ, văn kiện phi dự án, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.​

Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đề Gi vào cuối năm 2024. Ảnh: ĐVCC

UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh quản lý, sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, quyết toán theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt khoản viện trợ theo quy định hiện hành.