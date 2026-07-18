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Hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Pleiku

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VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
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(GLO)- Sáng 18-7, ông Lương Văn Danh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đến thăm và trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình anh Lê Hữu Di (tổ 11, phường Pleiku).

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Ông Lương Văn Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho gia đình em Quyên. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Anh Lê Hữu Di có con gái là Lê Nhật Quyên (SN 2003) bị bệnh ung thư máu và đã tiến hành ghép tủy. Tuy nhiên, sau 7 tháng điều trị, bệnh tiếp tục tái phát. Để điều trị và ghép tủy cho em với kinh phí 3 tỷ đồng, gia đình đã bán gần hết tài sản.

Thông qua chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, nhiều bạn đọc trong và ngoài tỉnh đã tự nguyện quyên góp kinh phí nhằm giúp em Lê Nhật Quyên có thêm điều kiện điều trị bệnh.

Thay mặt bạn đọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã chia sẻ những khó khăn mà gia đình gặp phải. Đồng thời khẳng định: Số tiền tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng của bạn đọc với mong muốn em Lê Nhật Quyên sớm vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.

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