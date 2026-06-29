Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Trao hơn 93 triệu đồng hỗ trợ em Lương Hảo Thiên điều trị bệnh hiểm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DŨNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 29-6, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 93,28 triệu đồng cho gia đình em Lương Hảo Thiên (SN 2009, thôn Đại Hào, xã Xuân An) để hỗ trợ em điều trị bệnh hiểm nghèo.

Số tiền được vận động từ nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm, gồm: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai (13,18 triệu đồng), Chi hội Thiện Tâm Tùy Duyên (13,3 triệu đồng), Thiện nguyện Dung Vespa (30,1 triệu đồng), Thiện nguyện Tân Cương (11,6 triệu đồng), Chi hội Bác Ái Tuy Phước (13,8 triệu đồng), Chi hội Ước Mơ Quy Nhơn (6,3 triệu đồng), Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai (5 triệu đồng). Trong đó, Chi hội Thiện Tâm Tùy Duyên và Thiện nguyện Dung Vespa đã ứng trước kinh phí để gia đình kịp thời trang trải viện phí.

trao-tu-thien.jpg

Được biết, từ nhỏ, em Lương Hảo Thiên thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu và phải điều trị nhiều lần. Thiên sống cùng cha là anh Lương Phú Vâng (SN 1986) và ông nội đã ngoài 70 tuổi. Từ đầu năm 2026, anh Vâng thất nghiệp nên cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn.

Ngày 22-6, Thiên nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán em bị suy hô hấp cấp, đột quỵ, xuất huyết đường tiêu hóa và hở van tim.

Khoản hỗ trợ được trao là sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, góp phần giúp gia đình em Lương Hảo Thiên có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho em, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Chương trình Nhịp cầu Nhân ái - Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, số tài khoản 8600441777, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Bình Định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chung tay giúp cháu Hảo Thiên vượt qua cơn bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Hảo Thiên vượt qua cơn bạo bệnh

(GLO)- Gia đình anh Lương Phú Vân (SN 1985), trú tại thôn Đại Hào, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai, đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi con trai là cháu Lương Hảo Thiên (SN 2009) mắc bệnh hiểm nghèo, rất cần sự chung tay sẻ chia của cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

Từ thiện

(GLO)- Chiều 5-6, Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Rơ Mah Đi (trú tại làng Goòng, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai). Bà Rơ Mah Đi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Hội Người mù tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em khiếm thị, bệnh nhi, học sinh vượt khó và người dân khó khăn.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Từ thiện

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Tại xã Kon Gang, Ban Tổ chức trao 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.Y

Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và trao học bổng cho học sinh nghèo

Xã hội

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, ngày 22-5, Ban Tổ chức Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại 2 xã Ia Băng và Kon Gang.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Từ thiện

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động nhân văn được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

null