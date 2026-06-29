Trao hơn 93 triệu đồng hỗ trợ em Lương Hảo Thiên điều trị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Chiều 29-6, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 93,28 triệu đồng cho gia đình em Lương Hảo Thiên (SN 2009, thôn Đại Hào, xã Xuân An) để hỗ trợ em điều trị bệnh hiểm nghèo.

Số tiền được vận động từ nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm, gồm: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai (13,18 triệu đồng), Chi hội Thiện Tâm Tùy Duyên (13,3 triệu đồng), Thiện nguyện Dung Vespa (30,1 triệu đồng), Thiện nguyện Tân Cương (11,6 triệu đồng), Chi hội Bác Ái Tuy Phước (13,8 triệu đồng), Chi hội Ước Mơ Quy Nhơn (6,3 triệu đồng), Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai (5 triệu đồng). Trong đó, Chi hội Thiện Tâm Tùy Duyên và Thiện nguyện Dung Vespa đã ứng trước kinh phí để gia đình kịp thời trang trải viện phí.

Được biết, từ nhỏ, em Lương Hảo Thiên thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu và phải điều trị nhiều lần. Thiên sống cùng cha là anh Lương Phú Vâng (SN 1986) và ông nội đã ngoài 70 tuổi. Từ đầu năm 2026, anh Vâng thất nghiệp nên cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn.

Ngày 22-6, Thiên nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán em bị suy hô hấp cấp, đột quỵ, xuất huyết đường tiêu hóa và hở van tim.

Khoản hỗ trợ được trao là sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, góp phần giúp gia đình em Lương Hảo Thiên có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho em, vượt qua giai đoạn khó khăn.