Lan tỏa sức mạnh nhân ái từ cơ sở

(GLO)- Nhiệm kỳ 2021-2026 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối hoạt động nhân đạo, góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Dấu ấn một nhiệm kỳ nhiều nỗ lực

Theo ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo, địa phương vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn như hậu quả chiến tranh còn để lại, thiên tai, dịch bệnh, tỷ lệ hộ nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương còn cao.

+ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát (bìa phải) trao quà cho người dân xã Đức Cơ tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026. Ảnh: N.N

“Trong điều kiện đó, việc hợp nhất Hội CTĐ tỉnh Bình Định và Hội CTĐ tỉnh Gia Lai trước đây thành Hội CTĐ tỉnh Gia Lai đã mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện phát huy thế mạnh, kinh nghiệm, nguồn lực và đội ngũ cán bộ của hai địa phương” - ông Cát nhấn mạnh.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, các cấp Hội đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật. Sau hợp nhất, toàn tỉnh có 135 hội xã, phường, 3.337 chi hội, 17 CLB, nhóm thiện nguyện với hơn 61.000 hội viên và 56.000 tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp đưa các hoạt động nhân đạo đến với cộng đồng.

Trong 5 năm qua, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo toàn tỉnh đạt gần 885 tỷ đồng, trợ giúp hơn 3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội mà còn cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong xã hội.

Từ các phong trào, cuộc vận động lớn như “Tết Nhân ái”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở, trợ giúp đột xuất cho người dân gặp thiên tai, hoạn nạn... đều được triển khai sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm

Một trong những thành công nổi bật của nhiệm kỳ qua là các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả chủ trương hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn đời sống người dân và củng cố, kiện toàn Hội cơ sở để tổ chức các hoạt động nhân đạo phù hợp.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương trao bảng hỗ trợ xây nhà Chữ thập đỏ và tặng quà cho gia đình ông Siu A (làng Grôn, xã Đức Cơ). Ảnh: N.N

Điển hình, tại xã Phú Thiện, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhu cầu trợ giúp nhân đạo luôn rất lớn. Bà Ksor H’Yang - Chủ tịch Hội CTĐ xã Phú Thiện - cho biết: Hội xác định vận động nguồn lực là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt vai trò cầu nối trong hoạt động nhân đạo.

Điểm nhấn nổi bật là Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Thông qua việc khảo sát, xây dựng hồ sơ và công khai các địa chỉ cần trợ giúp, Hội CTĐ xã Phú Thiện đã kết nối thành công các nhà tài trợ, hỗ trợ 183 địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, phong trào “Tết Nhân ái” đã trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa khi huy động hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ trên 13.000 lượt người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết. Nguồn lực vận động được còn được sử dụng để xây dựng và sửa chữa 52 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhiều công trình và các hoạt động nhân đạo…

Viết tiếp hành trình nhân đạo

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội CTĐ tỉnh đứng trước những thời cơ và yêu cầu mới. Theo ông Hà Văn Cát - bám sát Chiến lược phát triển Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, nhân văn và hiệu quả.

Trong đó, Hội tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội; số hóa địa chỉ nhân đạo nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng kết nối nguồn lực; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, sẵn sàng phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp.

Cùng với đó là tiếp tục triển khai hiệu quả hai phong trào lớn là “Tết Nhân ái”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và Chương trình “Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa”.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là nền tảng vững chắc để Hội CTĐ tỉnh viết tiếp hành trình nhân đạo trong nhiệm kỳ mới với phương châm hành động “Đoàn kết - Nhân ái - Đổi mới - Lan tỏa”, góp phần vì một cộng đồng đoàn kết, sẻ chia và không để ai bị bỏ lại phía sau.