Hội CTĐ tỉnh Gia Lai tri ân những tấm lòng ủng hộ nhân dân Cuba

(GLO)- Ngày 24-10, cùng với việc chuyển số tiền ủng hộ lần 3 về Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh Gia Lai đã gửi thư tri ân những tấm lòng ủng hộ nhân dân Cuba tại chương trình “65 năm nghĩa tình nhân dân Việt Nam-Cuba”.

Ngày 24-10, Hội CTĐ tỉnh Gia Lai tiếp tục chuyển hơn 84,3 triệu đồng từ các tập thể, cá nhân trong tỉnh ủng hộ nhân dân Cuba (đợt 3) đến tài khoản Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, hưởng ứng Chương trình vận động “65 năm nghĩa tình nhân dân Việt Nam-Cuba”.

Từ 13-8 đến 24-10, Hội CTĐ tỉnh đã tiếp nhận tổng số tiền 2.694.629.813 đồng, với hơn 1.930 lượt cá nhân, đơn vị tham gia ủng hộ. Trong đó, qua Ngân hàng MB hơn 1,850 tỷ đồng, qua Ngân hàng Vietcombank hơn 725,2 triệu đồng và tiền mặt 119,35 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức tham gia ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: ĐVCC

Với những đóng góp tích cực trong chương trình, Hội CTĐ tỉnh Gia Lai là một trong những đơn vị được tôn vinh, khen thưởng tại lễ tổng kết Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức ngày 18-10 tại Hà Nội.

Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh (bìa trái) nhận bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam về những đóng góp tích cực cho chương trình vận động “65 năm nghĩa tình nhân dân Việt Nam-Cuba”. Ảnh: ĐVCC

Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Trong ngày 24-10, Hội CTĐ tỉnh đã có thư cảm ơn đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các xã, phường, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tôn giáo, nhà hảo tâm… Hội CTĐ tỉnh tri ân, trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng sẻ chia nhân ái đã đồng hành cùng Hội trong chương trình vận động đầy ý nghĩa này. Qua đó, góp nguồn lực giúp nhân dân Cuba sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay với tinh thần: “Việt Nam-Cuba, Hai dân tộc chung dòng lịch sử”, “Kề vai trong thử thách, chia sẻ giữa gian nan”.