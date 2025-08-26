Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tri ân người có công

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chiều 25-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn các xã Tây Sơn, Bình An và Bình Phú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (trái) thăm, tặng quà gia đình thương binh Lê Đình Từ (thôn Hòa Trung, xã Bình Phú). Ảnh: Bảo Long

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các gia đình vì những đóng góp to lớn đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Việc quan tâm, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được lãnh đạo tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời cũng là động lực tinh thần để toàn xã hội cùng chung tay xây dựng quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng quà cho thương binh Trần Văn Mười (khối 5, xã Tây Sơn). Ảnh: Bảo Long

Đồng chí Dương Mah Tiệp mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu trong cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.