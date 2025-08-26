Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tri ân người có công

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các gia đình vì những đóng góp to lớn đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Việc quan tâm, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được lãnh đạo tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời cũng là động lực tinh thần để toàn xã hội cùng chung tay xây dựng quê hương.
Đồng chí Dương Mah Tiệp mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu trong cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.