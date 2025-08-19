Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

(GLO)- Chiều 18-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Phù Mỹ.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh thăm, tặng quà gia đình thương binh Đặng Văn Chèo (thôn Tường An, xã Phù Mỹ). Ảnh: Trọn Ý

Tại các gia đình đến thăm, bà Lý Tiết Hạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, đảm bảo các gia đình có mức sống bằng hoặc tốt hơn mức sống bình quân chung của xã; qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhờ nguồn của dân tộc ta.