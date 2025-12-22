Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

R'Ô HOK
(GLO)- Sáng 22-12, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tham dự hội nghị có gần 100 công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Cao Thái đã phổ biến các kiến thức pháp luật về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính khi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là các quy định mới khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

z7352717016443-6ec299597ff8fdb1998e5568d5ce0c56.jpg
Ông Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: R'Ô HOK

Đại diện các đơn vị cũng đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về các quy định của pháp luật liên quan.

Gia Lai: Phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 dành cho học sinh THCS các xã, phường ven biển.

Gia Lai long trọng khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

LIVE Livestream: Gia Lai long trọng khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai livestream lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê và khánh thành Dự án Nhà máy đường An Khê công suất 18.000 TMN, Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại khu vực hầm số 3 chiều 18-12.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại khu vực phía Bắc hầm số 3, thuộc xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi. Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

