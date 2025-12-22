Gia Lai: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

(GLO)- Sáng 22-12, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tham dự hội nghị có gần 100 công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Cao Thái đã phổ biến các kiến thức pháp luật về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính khi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là các quy định mới khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: R'Ô HOK

Đại diện các đơn vị cũng đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về các quy định của pháp luật liên quan.