PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, VnExpress)

(GLO)- Tính đến thời điểm cuối ngày 3-3, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhận được thông tin có 8 tàu và 160 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông.

Trước diễn biến xung đột leo thang, phức tạp tại khu vực Trung Đông, nhằm chủ động bảo đảm an toàn, an ninh cho tàu biển và thuyền viên Việt Nam hoạt động trong khu vực, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã khẩn trương ban hành các văn bản nhằm hướng dẫn, khuyến nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, an ninh cho tàu biển và thuyền viên Việt Nam hoạt động trong khu vực có xung đột.

2024-04-29t000000z-777768691-m-4256-2388-1772533617.jpg
Cano của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) di chuyển dọc theo Vịnh Ba Tư gần một tàu chở hàng tổng hợp, ngày 29-4-2024. Ảnh: Reuters

Theo đó, yêu cầu chủ tàu, công ty cung ứng thuyền viên, doanh nghiệp vận tải biển cập nhật thông tin từ cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ nghiêm cảnh báo của chính quyền sở tại; chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, phương án tuyến vận tải thay thế khi cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên.

Các tàu cũng được yêu cầu triển khai biện pháp an ninh ở mức cao nhất, duy trì liên lạc thông suốt, bảo đảm hệ thống nhận dạng tự động AIS hoạt động chính xác và sẵn sàng tắt hoặc điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan hàng hải để tránh nguy cơ bị nhận diện nhầm.

Thuyền viên và chủ tàu được đề nghị chủ động liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Vùng Vịnh hoặc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam khi cần hỗ trợ. Hai số đường dây nóng được công bố là 0904 67 89 780945 29 65 95.

Các hiệp hội vận tải, logistics được giao theo dõi sát tình hình, trao đổi với cơ quan quản lý để kịp thời cập nhật thông tin cho hội viên, chủ động xây dựng phương án giảm thiểu tác động đến sản xuất, chuỗi cung ứng và hoạt động vận tải biển.

Đồng thời, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) rà soát, kiểm tra, nắm bắt thông tin về tàu thuyền Việt Nam đang hoạt động tại khu vực nêu trên; đồng thời duy trì thường xuyên kênh liên lạc với các chủ tàu, doanh nghiệp cung ứng thuyền viên nhằm cập nhật kịp thời tình hình tàu và thuyền viên.

Chủ động theo dõi, cập nhật đầy đủ, kịp thời các hướng dẫn, khuyến nghị của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO); đồng thời thông tin, phổ biến ngay đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin với các cơ quan chức năng có liên quan để chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai các biện pháp xử lý phù hợp khi cần thiết.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ-Israel và Iran

