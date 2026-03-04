Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông, nhiều chuyến bay đi và đến từ Việt Nam tiếp tục bị hủy

NHÃ UYÊN (theo PLO, CAND)

(GLO)- Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Tính đến 8 giờ ngày 3-3, một số vùng thông báo bay (FIR) vẫn đóng hoàn toàn do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông. Nhiều chuyến bay đi và đến Việt Nam tiếp tục bị hủy.

Theo đó, FIR tại Bahrain, Iran, Qatar và Jordan đang tạm ngừng hoạt động. Một số quốc gia áp dụng biện pháp hạn chế khai thác như: UAE chỉ cho phép máy bay đến và đi theo các lộ điểm được chỉ định, các chuyến bay quá cảnh chỉ được phép theo hướng Tây qua điểm LUDID; Ả rập xê-út áp dụng biện pháp dự phòng trong điều hành bay.

anh-huong-chien-su-tai-trung-dong-nhieu-chuyen-bay-di-va-den-tu-viet-nam-tiep-tuc-bi-huy.jpg
Máy bay của hãng hàng không Qatar Airways tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: CAND

Đối với các hãng hàng không nước ngoài khai thác đường bay từ Việt Nam, trong ngày 3-3, Qatar Airways tiếp tục hủy chuyến bay QR983 từ Hà Nội đi Doha, với 271 hành khách. Còn 2 chuyến bay QR977 và QR985 dự kiến khai thác vào tối 3-3 và 4-3 hiện chưa có thông tin cập nhật.

Hãng Emirates (EK) và Etihad Airways (EY) có các chuyến bay EK395 và EY433 khởi hành từ Hà Nội vào tối 3-3 và rạng sáng 4-3 hiện cũng chưa có thông tin xác nhận về việc thay đổi kế hoạch bay.

Hãng hàng không Turkish Airlines (TK) thông tin: Trong bối cảnh nhiều hãng điều chỉnh lịch trình, Turkish Airlines hiện vẫn duy trì khai thác bình thường các chuyến bay vận chuyển hành khách và chuyến bay vận chuyển hàng hóa giữa Istanbul và Hà Nội.

Cục Hàng không Việt Nam vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến chiến sự ở Trung Đông để kịp thời đưa ra các khuyến cáo và cập nhật tình hình hoạt động vận tải hàng không nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho các chuyến bay.

thong-tin-ve-cac-duong-bay-bi-dong-han-che.jpg
Thông tin về các đường bay bị đóng, hạn chế. Ảnh: Cục Hàng không
null