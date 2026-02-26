Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Phường Hội Phú giải cứu hàng trăm cây hoa ban bị cùm sắt "trói" nhiều năm

HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
(GLO)- Sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo chí và người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo gỡ các vòng sắt siết quanh thân hàng trăm cây hoa ban trên đường Lương Định Của (phường Hội Phú).

tuyen-duong-luong-dinh-cua-co-hon-170-cay-hoa-ban-duoc-trong-vao-nam-2021.jpg
Đang vào mùa hoa ban nở rộ nhưng nhiều cây bị cùm sắt siết chặt, sinh trưởng yếu nên chưa thể ra hoa. Ảnh: Hoàng Hoài

Được biết, hoa ban trên tuyến đường Lương Định Của được trồng hai bên đường vào năm 2021, nhằm tạo cảnh quan và bóng mát đô thị. Tuy nhiên, các vòng sắt cố định thân cây từ thời điểm mới trồng không được tháo bỏ kịp thời, khiến nhiều cây bị hằn sâu vào vỏ sau nhiều năm sinh trưởng.

giai-cuu-hang-tram-cay-hoa-ban-bi-cum-sat-troi-nhieu-nam.jpg
Lực lượng chức năng tháo dỡ các cùm sắt "trói" cây hoa ban trên đường Lương Định Của. Ảnh: Hoàng Hoài

Qua kiểm đếm, có hơn 170 cây bị cùm sắt siết chặt phần thân. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cây đã phát triển ổn định, đủ khả năng đứng vững trước mưa gió nên quyết định tháo gỡ toàn bộ hệ thống cùm sắt.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong chiều 25 và 26-2, lực lượng trật tự đô thị, dân quân tự vệ của phường Hội Phú phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tiến hành tháo gỡ toàn bộ cùm sắt.

nhung-coc-sat-duoc-tap-ket-de-van-chuyen-ve-tru-so-quan-ly-anh-hoang-hoai.jpg
Các cọc sắt chống đỡ đã được tháo gỡ. Ảnh: Hoàng Hoài

Chứng kiến lực lượng chức năng khẩn trương tháo gỡ các vòng sắt khỏi thân cây, nhiều người dân sinh sống dọc tuyến đường Lương Định Của bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ.

Ông Phan Văn Thân (trú tại đường Lương Định Của) phấn khởi cho biết: “Cây được tháo cùm rồi, bà con ai cũng mừng. Mong hoa ban tiếp tục phát triển tốt, nở hoa đẹp, tạo cảnh quan xanh sạch cho tuyến đường”.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khu vực ngã tư Quyết Tiến - Đồng Tiến (phường Diên Hồng) hướng về đường Sư Vạn Hạnh vẫn còn hàng chục cây hoa ban bị các vòng sắt siết quanh thân.

img-3156.jpg
Nhiều cây đã phát triển tốt nhưng không được quan tâm, chăm sóc kỹ. Ảnh: Hoàng Hoài

Nhiều cây đã phát triển lớn, thân bị hằn vết kim loại trong thời gian dài. Người dân mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tháo gỡ đồng bộ để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho cây sinh trưởng ổn định.

null