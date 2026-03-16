Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trao 20 xe đạp phục vụ du lịch cộng đồng tại xã Bình Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỸ HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- 20 chiếc xe đạp với tổng trị giá 45 triệu đồng vừa được trao cho người dân xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) với mục đích  xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (UNDP-GEF SGP) hỗ trợ.

Ban điều hành Dự án trao tặng xe đạp cho người dân xã Bình Phú. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động hỗ trợ dựa trên các kết quả khảo sát, tư vấn của nhóm chuyên gia về xây dựng mô hình du lịch cộng đồng - cải tạo vườn tạp thành điểm dừng chân cho du khách tham quan, trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa và ẩm thực của người Bahnar trên địa bàn xã Bình Phú. Từ đó, Ban điều hành Dự án đã đề xuất mua sắm xe đạp phù hợp với địa hình, giúp cộng đồng người Bahnar có phương tiện đưa khách tham quan các địa điểm theo tuyến du lịch trên địa bàn xã.

Thông qua mô hình du lịch cộng đồng do Dự án triển khai, đồng bào Bahnar ở xã Bình Phú bắt đầu học cách làm du lịch bài bản trên cơ sở “cầm tay chỉ việc” của các chuyên gia. Đây là mô hình mới, kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng do người dân địa phương thực hiện.

Đánh giá bài viết

