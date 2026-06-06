Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

(GLO)- Ngày 5-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường và Ban Chỉ đạo hoạt động hè tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Tại chương trình, các đại biểu và thiếu nhi đã nghe thư kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; đồng thời phát động hưởng ứng phong trào “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ban Tổ chức trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lạc Hà

Sau lễ phát động, các em học sinh được Công an phường tuyên truyền kiến thức về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến; đồng thời trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và tác hại của ma túy.