Đề Gi phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai

(GLO)- Sáng 30-7, UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động "Chiến dịch Quang Trung" xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở tại 2 dự án di dời, tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn xã.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND tỉnh, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị cùng chung tay chăm lo đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nhà ở an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2026.

Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, UBND xã Đề Gi sẽ triển khai xây dựng nhà ở cho 86 hộ dân thuộc 2 dự án gồm: 66 hộ tại khu tái định cư Núi Gành (giai đoạn 2) và 20 hộ thuộc khu tái định cư khu vực phía Đông đường ven biển, thôn An Quang Đông.

Lãnh đạo xã tặng quà cho các hộ dân tại lễ khởi công xây dựng nhà ở vùng ảnh hưởng của thiên tai. Ảnh: ĐVCC

Theo lộ trình, xã Đề Gi phấn đấu hoàn thành, bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30-11-2026 và hoàn tất việc di dời, ổn định đời sống người dân trước ngày 15-12-2026.

Để bảo đảm tiến độ, UBND xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn; đồng thời huy động lực lượng Công an, Quân sự, Đồn Biên phòng Cát Khánh, đoàn viên thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hỗ trợ ngày công.