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Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ

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PHƯƠNG DUNG
PHƯƠNG THẢO
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(GLO)- Sáng 22-7, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ (tổ dân phố 4) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; trao đổi, làm rõ những nội dung còn vướng mắc và xem xét các phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Khu vực chợ Hoa Lư cũ có 37 hộ liên quan, trong đó 14 hộ đang trực tiếp sinh sống, 20 hộ cho thuê lại, 1 hộ kinh doanh và 2 hộ đã đóng cửa. Đây là quỹ đất công được Nhà nước giao để xây dựng chợ.

Trước đây, các hộ dân ký hợp đồng góp vốn và được sử dụng mặt bằng trong thời hạn 30 năm. Sau khi hợp đồng hết hạn, các hộ vẫn tiếp tục được tạo điều kiện sinh sống đến nay.

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Các hộ dân nêu ý kiến. Ảnh: Phương Thảo

Tại buổi gặp mặt, đa số hộ dân bày tỏ mong muốn tiếp tục được sinh sống, kinh doanh ổn định tại khu vực chợ Hoa Lư cũ. Trường hợp phải di dời, người dân đề nghị chính quyền xem xét bố trí tái định cư tại chỗ hoặc ở địa điểm khác phù hợp.

Một số ý kiến cũng kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những hộ không thuộc diện thu hồi đất, đồng thời có phương án bồi thường thỏa đáng nếu không được tiếp tục sử dụng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tập trung tháo gỡ từng vướng mắc trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật; đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

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Quang cảnh buổi gặp gỡ, trao đổi. Ảnh: Phương Thảo

Bí thư Đảng ủy phường cũng đề nghị UBND phường khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, đánh giá cụ thể từng trường hợp và xây dựng phương án giải quyết tối ưu, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước cam kết sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo giải quyết vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thấu tình đạt lý, công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đồng thời ông mong muốn các hộ dân chia sẻ, đồng hành cùng địa phương trong quá trình tháo gỡ những tồn tại kéo dài nhiều năm; từng bước giải quyết dứt điểm vụ việc theo hướng ổn định, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

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