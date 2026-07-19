Phường Pleiku và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

(GLO)- Ngày 19-7, UBND phường Pleiku phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai tổ chức lễ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ (trú tại số 14/8 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Pleiku).

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường Pleiku và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai đã thực hiện nghi thức ký kết nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ.

Đại diện UBND phường Pleiku và doanh nghiệp thực hiện nghi thức ký kết nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ. Ảnh: H.H

Theo nội dung ký kết, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai sẽ hỗ trợ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ với số tiền 2 triệu đồng/tháng. Đồng thời, thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Mẹ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai - khẳng định: “Việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, là tình cảm chân thành của tập thể Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện việc phụng dưỡng bằng tất cả sự trân trọng, trách nhiệm và nghĩa tình; thường xuyên thăm hỏi, chăm lo để Mẹ có cuộc sống ấm áp, an vui”.

Đại diện UBND phường Pleiku, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai trao quà phụng dưỡng cho gia đình Mẹ Lê Thị Thọ. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, các đơn vị nhận phụng dưỡng và lãnh đạo phường Pleiku đã trao quà tri ân đến Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).