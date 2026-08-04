Ngửi thấy mùi gas trong nhà, vì sao không được bật hoặc tắt công tắc điện?

(GLO)- Chỉ một thao tác như bật đèn, tắt quạt hay cắm sạc điện thoại cũng có thể gây cháy, nổ nếu có khí gas rò rỉ. Vì vậy, khi phát hiện mùi gas bất thường, người dân tuyệt đối không bật hoặc tắt bất kỳ công tắc điện nào cho đến khi khu vực được bảo đảm an toàn.

Công tắc điện có thể tạo tia lửa điện

Theo khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), bên trong công tắc điện, ổ cắm hoặc các thiết bị điện đều có các điểm tiếp xúc đóng - ngắt dòng điện. Khi thao tác bật hoặc tắt, các điểm tiếp xúc này có thể phát sinh tia lửa điện rất nhỏ, mắt thường khó quan sát được.

Trong điều kiện bình thường, tia lửa này không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu khí gas đã rò rỉ và tích tụ trong không gian kín với nồng độ nằm trong giới hạn có thể bắt cháy, chỉ một tia lửa điện nhỏ cũng đủ kích hoạt phản ứng cháy hoặc gây nổ hỗn hợp khí gas và không khí.

Đây cũng là lý do người dân được khuyến cáo không sử dụng chuông cửa, không bấm công tắc quạt hút mùi, không bật hoặc tắt đèn, không cắm hay rút phích cắm điện và không sử dụng các thiết bị có thể phát sinh tia lửa khi chưa xử lý xong sự cố rò rỉ khí gas.

Vì sao chỉ "tắt điện" cũng nguy hiểm?

Nhiều người cho rằng việc tắt cầu dao hoặc tắt công tắc sẽ giúp giảm nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, thao tác chuyển từ trạng thái "bật" sang "tắt" cũng là quá trình đóng - ngắt mạch điện và vẫn có khả năng phát sinh tia lửa điện.

Do đó, nếu người dân đã phát hiện mùi gas trong nhà thì không nên thao tác với bất kỳ công tắc điện nào ở khu vực nghi có khí gas tích tụ. Việc cắt nguồn điện chỉ nên thực hiện khi có thể thao tác từ vị trí an toàn, bên ngoài khu vực có khí gas hoặc theo hướng dẫn của lực lượng chuyên môn.

Cần làm gì khi phát hiện mùi gas?

Các chuyên gia an toàn và lực lượng phòng cháy, chữa cháy khuyến cáo người dân thực hiện theo các bước sau:

Bình tĩnh xác định có dấu hiệu rò rỉ khí gas.

Nhanh chóng khóa van bình gas hoặc van cấp gas nếu có thể thực hiện an toàn.

Mở toàn bộ cửa chính, cửa sổ để thông gió tự nhiên, giúp khí gas thoát ra ngoài.

Tuyệt đối không bật hoặc tắt công tắc điện, không sử dụng bật lửa, diêm, nến hoặc hút thuốc.

Không sử dụng điện thoại di động ngay tại khu vực nghi có khí gas rò rỉ nếu chưa bảo đảm an toàn.

Di chuyển mọi người ra khỏi khu vực nếu lượng khí gas lớn hoặc nghi ngờ có nguy cơ cháy nổ.

Liên hệ ngay đơn vị cung cấp gas hoặc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ để được hỗ trợ kiểm tra, xử lý.

Những nguyên nhân thường dẫn đến rò rỉ gas

Sự cố rò rỉ khí gas trong gia đình có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như:

Van bình gas chưa khóa kín.

Dây dẫn gas bị lão hóa, nứt hoặc thủng.

Khớp nối giữa van và bình gas bị hở.

Bếp gas hỏng hoặc khóa bếp chưa hết.

Bình gas, van điều áp hoặc phụ kiện không bảo đảm chất lượng.

Để phòng ngừa rủi ro, người dân nên kiểm tra định kỳ hệ thống bếp gas, thay dây dẫn và van điều áp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, chỉ sử dụng bình gas và phụ kiện đạt tiêu chuẩn, đồng thời lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas nếu có điều kiện.

Không chủ quan với mùi gas

Khí gas hóa lỏng (LPG) vốn không màu và không có mùi tự nhiên. Để người sử dụng dễ phát hiện rò rỉ, nhà sản xuất bổ sung chất tạo mùi đặc trưng vào gas thương phẩm. Vì vậy, ngay khi ngửi thấy mùi gas bất thường trong nhà, người dân cần coi đây là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm và xử lý đúng cách, tuyệt đối tránh những thao tác có thể tạo tia lửa điện để hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ an toàn cho người và tài sản.