Ia Tul phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho 207 hộ dân vùng thiên tai

(GLO)- Sáng 25-7, tại khu tái định cư bôn Tơ Khế, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khởi công và phát động “Chiến dịch Quang Trung” 100 ngày đêm xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho 207 hộ dân vùng thiên tai bôn Jứ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Vũ Chi

Dự lễ khởi công có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã; hệ thống chính trị các thôn, làng; đại diện các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn cùng 207 hộ dân thuộc diện di dời.

Khu tái định cư rộng 21,9 ha, quy hoạch bố trí chỗ ở cho 207 hộ dân buôn Jứ thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập úng với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ 207 hộ dân bôn Jứ đã đồng thuận di dời đến nơi ở mới.

Khởi công xây dựng nhà sàn cho các hộ dân di dời thuộc diện nghèo, cận nghèo, có nhà ở xập xệ, cũ nát. Ảnh: Vũ Chi

Mỗi hộ được cấp 500m2 đất ở và hỗ trợ 30 triệu đồng kinh phí di dời nhà ở. Bên cạnh đó, các hộ còn được hỗ trợ bồi thường về đất ở, vật kiến trúc và cây trồng trên đất tại nơi ở cũ. Riêng 55 hộ dân thuộc diện nghèo, cận nghèo, có nhà ở xập xệ, cũ nát sẽ được hỗ trợ dựng nhà sàn mới với kinh phí 220 triệu đồng/căn, đảm bảo vừa thích ứng với lũ, vừa phù hợp với tập quán sinh hoạt, văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai trao tặng 50 cây giáng hương cho khu tái định cư. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Đức nhấn mạnh: “Với tinh thần Xung kích - Thần tốc - Kỷ cương - Trách nhiệm, Chiến dịch Quang Trung - 100 ngày đêm quyết tâm khởi công toàn bộ nhà ở trước ngày 31-8; hoàn thành bàn giao nhà trước ngày 2-11; đưa 207 hộ dân về nơi ở mới trước ngày 15-11-2026. Đây không chỉ là tiến độ của một công trình mà là lời hứa và trách nhiệm của chúng ta đối với Nhân dân. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các đơn vị thi công, các cơ quan, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, biến quyết tâm thành hành động, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa 207 hộ dân bôn Jứ về nơi ở mới an toàn, ổn định và tốt đẹp hơn”.

“Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ vận chuyển miễn phí nhà cửa, đồ đạc giúp bà con bôn Jứ di dời đến nơi ở mới. Ảnh: Vũ Chi

Với tinh thần không bỏ lại phía sau, ngay sau lễ khởi công, UBND xã phát động chương trình “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ vận chuyển miễn phí nhà cửa, đồ đạc và vật dụng thiết yếu giúp bà con bôn Jứ di dời đến nơi ở mới. Chương trình thể hiện nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân vùng thiên tai trong hành trình xây dựng cuộc sống mới.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại khu tái định cư. Ảnh: Vũ Chi

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng người dân trồng 1.000 cây giáng hương nhằm tạo cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường sống xanh cho khu tái định cư. Trong đó, 480 cây thuộc hạng mục của dự án, 520 cây do Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai tài trợ.

Trao tặng 10 máy tính xách tay cho 10 thôn trên địa bàn xã. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, chính quyền địa phương phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 trao tặng 10 máy tính xách tay cho 10 thôn trên địa bàn xã.