Vietnam Airlines tăng 60.000 chỗ trong dịp Quốc khánh 2-9

Ngày 11-8, Vietnam Airlines Group cho biết sẽ bổ sung 60.000 chỗ trong dịp Quốc khánh 2-9, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay để phục vụ lượng khách tăng cao.

Ngày 11-8, Vietnam Airlines Group cho biết sẽ bổ sung 60.000 chỗ trong dịp Quốc khánh 2-9, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay để phục vụ lượng khách tăng cao.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác hơn 3.600 chuyến bay trong giai đoạn này, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyến bay bổ sung được ưu tiên cho các chặng đến Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc...

Theo thống kê, lượng đặt chỗ trên nhiều chặng bay đã tăng nhanh ngay từ đầu tháng 8.

Vietnam Airlines cho biết, đường bay Cần Thơ - Đà Lạt dự kiến sẽ khôi phục từ ngày 19-8, ngay sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) khai thác trở lại. Đường bay sẽ được VASCO khai thác bằng máy bay ATR72 với tần suất một chuyến khứ hồi/ngày.

Theo Bích Quyên (SGGPO)