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Gia Lai: Hơn 100 cán bộ làm công tác trẻ em tuyến xã tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 31-7, tại phường Pleiku, Sở Y tế Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác trẻ em cho hơn 100 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 77 xã, phường phía Tây tỉnh và cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku, Làng trẻ em SOS Pleiku.

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Hơn 100 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em khu vực phía Tây tỉnh tham gia tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Lớp tập huấn với mục tiêu nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác trẻ em, góp phần triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người làm công tác trẻ em; trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác trẻ em.

Tại lớp tập huấn, các học viên được thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang - giảng viên Tâm lý học - Trường Đại học Quy Nhơn truyền đạt chuyên đề tổng quan về hỗ trợ tâm lý trẻ em, những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe tâm thần ở trẻ em.

Bên cạnh đó, chuyên viên Sở Y tế phổ biến, cập nhật các thông tin về triển khai nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em đã được tỉnh phê duyệt; hướng dẫn quy trình tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; hoạt động Ban điều hành công tác trẻ em cấp xã; tăng cường vai trò phối hợp liên ngành đối với công tác trẻ em ở địa phương; hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở...

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