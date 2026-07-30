Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những nội dung liên quan đến các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em đã được tỉnh phê duyệt, trọng tâm là Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em; chăm sóc trẻ em mồ côi; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Theo UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 933.800 trẻ em dưới 16 tuổi; trong đó 3.058 trẻ em bị khuyết tật về thần kinh, tâm thần, trí tuệ và tự kỷ; 1.056 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 5.861 trẻ em bị tai nạn, thương tích, trong đó 114 trường hợp tử vong; riêng tai nạn đuối nước khiến 67 trẻ tử vong.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn triển khai các nội dung về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Gia Lai; hướng dẫn quy trình tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; hoạt động của Ban Điều hành công tác trẻ em cấp xã và tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác trẻ em tại địa phương.

Các học viên cũng được hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở; đồng thời trao đổi, thảo luận những tình huống thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Cán bộ làm công tác trẻ em tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Ảnh: Thảo Khuy

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở được củng cố kiến thức, kỹ năng chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực triển khai các chính sách, chương trình về trẻ em, bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và có điều kiện phát triển toàn diện.

Được biết, đợt tập huấn thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 31-7 tại phường Pleiku, dành cho chuyên viên phụ trách công tác trẻ em thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội của 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh; nhân viên phụ trách công tác trẻ em của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku và Làng Trẻ em SOS Pleiku.