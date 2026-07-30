Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những nội dung liên quan đến các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em đã được tỉnh phê duyệt, trọng tâm là Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em; chăm sóc trẻ em mồ côi; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Theo UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 933.800 trẻ em dưới 16 tuổi; trong đó 3.058 trẻ em bị khuyết tật về thần kinh, tâm thần, trí tuệ và tự kỷ; 1.056 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 5.861 trẻ em bị tai nạn, thương tích, trong đó 114 trường hợp tử vong; riêng tai nạn đuối nước khiến 67 trẻ tử vong.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn triển khai các nội dung về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Gia Lai; hướng dẫn quy trình tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; hoạt động của Ban Điều hành công tác trẻ em cấp xã và tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác trẻ em tại địa phương.

Các học viên cũng được hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở; đồng thời trao đổi, thảo luận những tình huống thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

tre-em.jpg
Cán bộ làm công tác trẻ em tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Ảnh: Thảo Khuy

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở được củng cố kiến thức, kỹ năng chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực triển khai các chính sách, chương trình về trẻ em, bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và có điều kiện phát triển toàn diện.

Được biết, đợt tập huấn thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 31-7 tại phường Pleiku, dành cho chuyên viên phụ trách công tác trẻ em thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội của 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh; nhân viên phụ trách công tác trẻ em của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku và Làng Trẻ em SOS Pleiku.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Tin tức

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Tin tức

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Tin tức

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Sức khỏe

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Tin tức

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Tin tức

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Sức khỏe

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

null