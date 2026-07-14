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Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

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NHÃ UYÊN (theo SK&ĐS, VOV)

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lá tía tô chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học như flavonoid, axit rosmarinic, tinh dầu và các chất chống oxy hóa. Nhờ đó, loại lá này có thể mang lại một số lợi ích như: hỗ trợ giảm triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm nhờ tác dụng làm ra mồ hôi; hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, khó tiêu; chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do; hỗ trợ giảm phản ứng dị ứng nhẹ ở một số người; bổ sung một số vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể.

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Mặc dù là thảo dược quen thuộc, song lá tía tô không phải phù hợp với tất cả mọi người. Ảnh: SK&ĐS

Để sử dụng lá tía tô an toàn, bạn nên lưu ý rửa sạch lá trước khi chế biến để loại bỏ bụi bẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; có thể dùng khoảng 10-20 g lá tươi đun với 300-500 ml nước trong 5-10 phút hoặc hãm như trà.

Khi sử dụng, bạn nên uống lượng vừa phải, khoảng 1 ly mỗi ngày và không nên dùng liên tục trong thời gian dài nếu không có chỉ định của chuyên gia y tế; đồng thời không nên cho quá nhiều đường khi uống vì có thể làm giảm lợi ích đối với sức khỏe.

Các thời điểm nên uống nước lá tía tô là trước 2 bữa chính khoảng 10-20 phút; uống trước bữa ăn sáng 15-30 phút và uống trước khi đi ngủ 60 phút. Đây là các thời điểm cơ thể con người hấp thụ các chất dinh dưỡng, khoáng chất tốt nhất có trong lá tía tô; giúp tiêu mỡ thừa, giảm cân, làm sáng da, ngủ ngon và chống lão hóa da.

Mặc dù là thảo dược quen thuộc, song lá tía tô không phải phù hợp với tất cả mọi người. Theo đó, những người bị huyết áp thấp, dị ứng với tía tô hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu, thuốc điều trị bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cũng không nên tự ý uống nước lá tía tô với lượng lớn trong thời gian dài nếu chưa được tư vấn bởi nhân viên y tế.

Các chuyên gia khuyến cáo nên xem lá tía tô là một loại thực phẩm, thảo dược hỗ trợ trong chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp với dinh dưỡng cân đối, vận động thường xuyên và lối sống khoa học để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

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