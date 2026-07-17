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Khẩn trương tiêm phòng vắc xin dại trên đàn chó tại xã Ya Hội

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, đơn vị đang phối hợp với UBND xã Ya Hội và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro khẩn trương tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo tại làng Đak Hway 2 (xã Ya Hội) nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Trước đó, ngày 11-7, UBND xã Ya Hội tiếp nhận thông tin một con chó lai giống becgiê khoảng 2 năm tuổi, có biểu hiện nghi mắc bệnh dại đã cắn ông Lê Đức Bảy (sinh năm 1963, trú thôn Phú An), gây thương tích ở bàn tay phải, phải khâu 5 mũi. Hiện nạn nhân đang được hướng dẫn điều trị dự phòng bệnh dại tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Ya Hội đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro khẩn trương xác minh vụ việc. Qua phản ánh của người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc, con chó trên xuất hiện tại khu vực làng Bung cũ (nay là làng Đak Hway 2), có biểu hiện chảy nhiều nước dãi, hung dữ và đã cắn khoảng 10 con chó của người dân trong làng. Trong số này, 8 con đã chết và được người dân tự chôn lấp; 2 con còn sống đang được cách ly, theo dõi, nếu có biểu hiện bất thường sẽ báo chính quyền địa phương để xử lý theo quy định. Con chó nghi mắc bệnh dại cũng đã bị người dân đánh chết và chôn lấp.

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Tập quán nuôi chó thả rông không đeo rọ mõm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: N.D

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp với UBND xã Ya Hội, Trạm Y tế và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro tổ chức khoanh vùng khu vực xảy ra vụ việc, yêu cầu người dân nuôi nhốt chó, mèo để thuận lợi cho công tác theo dõi, giám sát dịch bệnh. Đồng thời, các lực lượng tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của bệnh dại, đường lây truyền, các triệu chứng lâm sàng và biện pháp phòng bệnh; khuyến cáo người bị chó, mèo cắn cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng kịp thời.

Cùng với đó, Công an xã phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh chủ nuôi con chó nghi mắc bệnh dại để phục vụ công tác quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngành chức năng cũng tiến hành rà soát tổng đàn chó, mèo trên địa bàn, tổ chức tiêu độc, khử trùng khu vực xảy ra vụ việc và toàn bộ làng Đak Hway 2 nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

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Cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro khẩn trương tiêm phòng vắc xin dại tại làng Đak Hway 2. Ảnh: T.N

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đơn vị đã xuất cấp 400 liều vắc xin dại cho xã Ya Hội để tổ chức tiêm phòng cho toàn bộ đàn chó, mèo tại làng Đak Hway 2 và các thôn, làng giáp ranh từ ngày 16 đến 26-7. Mục tiêu là tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh dại trên diện rộng, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% tổng đàn trở lên.

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