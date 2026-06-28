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Đak Đoa: Khử trùng tiêu độc ổ dịch bệnh dại tại thôn 2 Tân Bình

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang tổ chức khử trùng tiêu độc tại thôn 2 Tân Bình (xã Đak Đoa) - khu vực vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong vì bệnh dại.

Tại đây, cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang tổ chức khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực xảy ra ổ dịch, các vật dụng liên quan và những hộ nuôi chó lân cận.

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Cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang khử trùng tiêu độc khu vực xuất hiện chó dại cắn người. Ảnh: T.N

Cùng với đó, tiếp tục theo dõi chặt chẽ sức khỏe đàn chó, mèo khu vực xảy ra ổ dịch; ưu tiên vắc xin tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tại ổ dịch và vùng uy hiếp; hướng dẫn người dân có nguy cơ ảnh hưởng đi điều trị phơi nhiễm…

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, hiện nay thời tiết vẫn đang nắng nóng; tỷ lệ chó nuôi được tiêm phòng vắc xin dại còn thấp nên nguy cơ phát sinh bệnh dại rất cao.

Vì vậy, việc tiêu độc khử trùng ổ dịch và giám sát chặt chẽ đàn chó, mèo là cần thiết nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

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