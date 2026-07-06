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Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

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(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

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Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, mục tiêu mà tỉnh hướng đến vào năm 2030 còn có: góp phần thực hiện mục tiêu tỷ lệ xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 100%; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đủ năng lực xét nghiệm tác nhân, kháng nguyên, kháng thể các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chất lượng nước sạch, vệ sinh trường học theo quy định của Bộ Y tế; tỷ lệ trạm y tế xã, phường triển khai thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đạt 100%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 16,9%.

Ngoài ra, tỉnh cũng phấn đấu tỷ suất sinh thô đến năm 2030 tăng thêm hoặc duy trì bằng mức đạt so với năm 2025 là 13,6‰; tỷ số giới tính khi sinh giảm xuống dưới 107 bé trai sinh ra sống so với 100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%; phụ nữ mang thai được khám sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt 70%; trẻ sơ sinh được khám sàng lọc sơ sinh ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt 90%; số lượng người dễ bị tổn thương được tiếp cận, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở chăm sóc xã hội tăng thêm 70% so với năm 2025.

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Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi để sàng lọc trước sinh. Ảnh: T.L

Chương trình có 5 dự án gồm: Nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở (gồm 4 tiểu dự án); Nâng cao hiệu quả hệ thống phòng bệnh và nâng cao sức khỏe (gồm 3 tiểu dự án); Dân số và phát triển (gồm 5 tiểu dự án); Nâng cao chất lượng chăm sóc xã hội cho người dễ bị tổn thương (gồm 2 tiểu dự án); Truyền thông y tế, quản lý, theo dõi và giám sát thực hiện chương trình (gồm 3 tiểu dự án).

Đối tượng thụ hưởng là người dân đang sinh sống, cư trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó ưu tiên người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo; người có công với cách mạng, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ em, các cặp vợ chồng và cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ, người khuyết tật, người di cư, lao động các khu công nghiệp và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của Chính phủ.

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