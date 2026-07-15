WHO cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo có thể lớn gấp 2-4 lần

(GLO)- Ngày 14-7, WHO cảnh báo quy mô thực tế của đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo có thể lớn gấp 2-4 lần so với số ca mắc được ghi nhận chính thức.

Nhận định này dựa trên mô hình dịch tễ học và tỷ lệ xét nghiệm dương tính. Hiện dịch bệnh vẫn đang vượt quá khả năng ứng phó của CHDC Congo, các đối tác quốc tế, trong đó có WHO, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhân viên y tế thực hiện công tác khử trùng tại trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở thành phố Bunia (tỉnh Ituri, CHDC Congo) ngày 9-7-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Thực tế nhiều ca Ebola tại CHDC Congo chưa xác định được nguồn lây đã gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh. Theo quan chức WHO, tại tâm dịch ở thành phố Bunia (tỉnh Ituri) khoảng 70-80% ca mắc Ebola mới không có tên trong danh sách những người từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola.

Nhằm đối phó với dịch bệnh đang lan nhanh, WHO cùng các nhà chức trách Congo đã bắt đầu đào tạo 21.000 nhân viên y tế cộng đồng để đến từng hộ gia đình, phát hiện ca nghi nhiễm và khuyến khích người dân đi điều trị sớm.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi và chính phủ CHDC Congo cho biết: Các trường hợp nghi nhiễm Ebola mới đã được báo cáo ở các khu vực trước đây chưa có dịch.

Theo số liệu chính thức của CHDC Congo, đợt bùng phát Ebola hiện nay đã ghi nhận hơn 1.960 ca mắc và trên 700 ca tử vong kể từ khi được phát hiện cách đây 2 tháng. Đây đã là đợt bùng phát Ebola lớn thứ ba trong lịch sử, đồng thời ghi nhận tốc độ gia tăng số ca mắc trong 1 tháng nhanh nhất từ trước đến nay.

Tính đến hiện tại, các ca bệnh đã được ghi nhận ở 5 tỉnh của CHDC Congo và nước láng giềng Uganda. Tuy nhiên, hơn 90% số ca nhiễm vẫn tập trung tại tỉnh Ituri.