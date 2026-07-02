Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng 'liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?'. Với nỗi lo trên nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thoái hóa khớp gối là gì?

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Trần Hữu Lộc, Đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết thoái hóa khớp gối là tình trạng sụn khớp bị bào mòn dần theo thời gian, kèm theo những thay đổi ở xương dưới sụn, dây chằng và các cấu trúc quanh khớp. Bệnh thường gặp ở người trung niên và lớn tuổi, nhưng cũng có thể xuất hiện sớm hơn ở những người thừa cân, từng chấn thương khớp gối hoặc phải lao động nặng kéo dài.

Các triệu chứng thường gặp gồm: đau gối khi đi lại, lên xuống cầu thang hoặc đứng lâu, cứng khớp vào buổi sáng hoặc sau khi ngồi lâu, khớp gối phát ra tiếng lục cục khi cử động; giảm tầm vận động của khớp; gối có thể sưng nhẹ hoặc cảm giác yếu, mất vững.

Thoái hóa khớp gối là tình trạng sụn khớp bị bào mòn dần theo thời gian. Ảnh: L.C tạo bởi Gemini
Thoái hóa khớp gối là tình trạng sụn khớp bị bào mòn dần theo thời gian. Ảnh: L.C tạo bởi Gemini

Đi bộ có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?

Theo kỹ thuật viên Hữu Lộc, câu trả lời là không, nếu đi bộ đúng cách và phù hợp với tình trạng của mỗi người. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc duy trì vận động vừa phải giúp nuôi dưỡng sụn khớp, cải thiện sức mạnh cơ quanh gối và giảm đau. Ngược lại, nếu nghỉ ngơi quá mức, cơ đùi sẽ yếu dần, khớp trở nên cứng hơn và khả năng vận động giảm sút. Điều quan trọng không phải là "có đi bộ hay không", mà là đi như thế nào và đi bao nhiêu là phù hợp.

Đi bộ như thế nào là hợp lý?

Người bị thoái hóa khớp gối nên đi bộ trên mặt phẳng, tránh địa hình gồ ghề, mang giày mềm, vừa chân, có khả năng giảm chấn tốt; khởi động nhẹ trước khi đi; bắt đầu với quãng đường ngắn, khoảng 10 - 15 phút mỗi lần; tăng dần thời gian nếu cơ thể thích nghi tốt; duy trì mức độ vận động đều đặn thay vì cố gắng đi thật nhiều trong một ngày. Nếu sau khi đi bộ, cơn đau tăng kéo dài nhiều giờ hoặc sưng gối rõ rệt, cần giảm cường độ và tham khảo ý kiến nhân viên y tế.

Người bị thoái hóa khớp gối nên đi bộ trên mặt phẳng, bắt đầu với quảng đường ngắn. Ảnh: L.C tạo bởi Gemini
Người bị thoái hóa khớp gối nên đi bộ trên mặt phẳng, bắt đầu với quảng đường ngắn. Ảnh: L.C tạo bởi Gemini

Ngoài đi bộ, người bị thoái hóa khớp gối có thể lựa chọn như đạp xe tại chỗ, bơi lội hoặc tập dưới nước, các bài tập tăng sức mạnh cơ đùi, bài tập thăng bằng, các bài kéo giãn cơ quanh khớp gối. Những hình thức vận động này giúp giảm áp lực lên khớp nhưng vẫn duy trì được chức năng vận động.

"Khớp gối cần được vận động đúng cách để khỏe hơn, chứ không phải bất động vì sợ đau", kỹ thuật viên Hữu Lộc chia sẻ.

Theo kỹ thuật viên Hữu Lộc, đây cũng là lý do vật lý trị liệu đóng vai trò quan trọng trong điều trị thoái hóa khớp gối. Tùy từng giai đoạn bệnh, chuyên viên vật lý trị liệu sẽ xây dựng chương trình tập luyện phù hợp nhằm giảm đau, cải thiện chức năng vận động và tăng sức mạnh cơ quanh khớp. Khi kiên trì tập luyện dưới sự hướng dẫn của nhân viên vật lý trị liệu, người bệnh có thể duy trì đôi chân khỏe mạnh và khả năng vận động độc lập lâu dài.

Theo Lê Cầm (thanhnien.vn)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nguyên tắc uống nước trong mùa nắng nóng

Nguyên tắc uống nước bạn cần biết trong mùa nắng nóng

Tin tức

(GLO)- Uống quá ít nước, uống quá nhiều cùng lúc hoặc chỉ đợi đến khi khát mới uống đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Duy trì thói quen bổ sung nước khoa học sẽ giúp cơ thể ổn định thân nhiệt, tăng cường sức bền và phòng tránh các tác động của thời tiết nắng nóng.

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4% giá khám, chữa bệnh

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4% giá khám, chữa bệnh

Tin tức

(GLO)- Theo các quyết định vừa được Bộ Y tế phê duyệt, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, K, Trung ương Quân đội 108, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương... đã áp dụng giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới với mức tăng khoảng 4%, do chi phí quản lý được đưa vào cơ cấu giá.

Nên uống cà phê trước hay sau bữa sáng?

Nên uống cà phê trước hay sau bữa sáng?

Tin tức

Cà phê là thức uống quen thuộc của nhiều người vào mỗi buổi sáng. Song, thời điểm uống cà phê cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và khả năng kiểm soát đường huyết.

An toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc

An toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc

Sức khỏe

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, việc kiểm soát chất lượng thực phẩm tại nhà hàng, quán ăn không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân mà còn là yêu cầu bắt buộc để tạo dựng hình ảnh địa phương thân thiện, đáng tin cậy trong mắt du khách.

Dấu hiệu nhận biết bánh mì không an toàn, người dân cần tránh mua

Dấu hiệu nhận biết bánh mì không an toàn, người dân cần tránh mua

Tin tức

(GLO)- Những vụ ngộ độc bánh mì xảy ra trong thời gian gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất ATTP đối với món ăn quen thuộc này. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý đến dấu hiệu của bánh mì và nguyên liệu đi kèm trước khi mua để bảo vệ sức khỏe.

Gia Lai luân phiên bác sĩ về hỗ trợ tuyến y tế cơ sở.

Gia Lai luân phiên bác sĩ về hỗ trợ các trạm y tế cấp xã

Tin tức

(GLO)- Trước thực trạng nhiều trạm y tế còn thiếu bác sĩ hoặc nhân lực bác sĩ mỏng trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

Giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

Tin tức

(GLO)- Trước vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì ở phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vào chiều 22-5, sáng 3-6, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh bánh mì trên tuyến đường Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam).

null