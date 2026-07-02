Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng 'liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?'. Với nỗi lo trên nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thoái hóa khớp gối là gì?

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Trần Hữu Lộc, Đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết thoái hóa khớp gối là tình trạng sụn khớp bị bào mòn dần theo thời gian, kèm theo những thay đổi ở xương dưới sụn, dây chằng và các cấu trúc quanh khớp. Bệnh thường gặp ở người trung niên và lớn tuổi, nhưng cũng có thể xuất hiện sớm hơn ở những người thừa cân, từng chấn thương khớp gối hoặc phải lao động nặng kéo dài.

Các triệu chứng thường gặp gồm: đau gối khi đi lại, lên xuống cầu thang hoặc đứng lâu, cứng khớp vào buổi sáng hoặc sau khi ngồi lâu, khớp gối phát ra tiếng lục cục khi cử động; giảm tầm vận động của khớp; gối có thể sưng nhẹ hoặc cảm giác yếu, mất vững.

Thoái hóa khớp gối là tình trạng sụn khớp bị bào mòn dần theo thời gian. Ảnh: L.C tạo bởi Gemini

Đi bộ có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?

Theo kỹ thuật viên Hữu Lộc, câu trả lời là không, nếu đi bộ đúng cách và phù hợp với tình trạng của mỗi người. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc duy trì vận động vừa phải giúp nuôi dưỡng sụn khớp, cải thiện sức mạnh cơ quanh gối và giảm đau. Ngược lại, nếu nghỉ ngơi quá mức, cơ đùi sẽ yếu dần, khớp trở nên cứng hơn và khả năng vận động giảm sút. Điều quan trọng không phải là "có đi bộ hay không", mà là đi như thế nào và đi bao nhiêu là phù hợp.

Đi bộ như thế nào là hợp lý?

Người bị thoái hóa khớp gối nên đi bộ trên mặt phẳng, tránh địa hình gồ ghề, mang giày mềm, vừa chân, có khả năng giảm chấn tốt; khởi động nhẹ trước khi đi; bắt đầu với quãng đường ngắn, khoảng 10 - 15 phút mỗi lần; tăng dần thời gian nếu cơ thể thích nghi tốt; duy trì mức độ vận động đều đặn thay vì cố gắng đi thật nhiều trong một ngày. Nếu sau khi đi bộ, cơn đau tăng kéo dài nhiều giờ hoặc sưng gối rõ rệt, cần giảm cường độ và tham khảo ý kiến nhân viên y tế.

Người bị thoái hóa khớp gối nên đi bộ trên mặt phẳng, bắt đầu với quảng đường ngắn. Ảnh: L.C tạo bởi Gemini

Ngoài đi bộ, người bị thoái hóa khớp gối có thể lựa chọn như đạp xe tại chỗ, bơi lội hoặc tập dưới nước, các bài tập tăng sức mạnh cơ đùi, bài tập thăng bằng, các bài kéo giãn cơ quanh khớp gối. Những hình thức vận động này giúp giảm áp lực lên khớp nhưng vẫn duy trì được chức năng vận động.

"Khớp gối cần được vận động đúng cách để khỏe hơn, chứ không phải bất động vì sợ đau", kỹ thuật viên Hữu Lộc chia sẻ.

Theo kỹ thuật viên Hữu Lộc, đây cũng là lý do vật lý trị liệu đóng vai trò quan trọng trong điều trị thoái hóa khớp gối. Tùy từng giai đoạn bệnh, chuyên viên vật lý trị liệu sẽ xây dựng chương trình tập luyện phù hợp nhằm giảm đau, cải thiện chức năng vận động và tăng sức mạnh cơ quanh khớp. Khi kiên trì tập luyện dưới sự hướng dẫn của nhân viên vật lý trị liệu, người bệnh có thể duy trì đôi chân khỏe mạnh và khả năng vận động độc lập lâu dài.

Theo Lê Cầm (thanhnien.vn)