(GLO)- Ngày 15-8, Trường Đại học Quang Trung phối hợp cùng Viện nghiên cứu Sức khỏe người cao tuổi và Y tế cộng đồng tổ chức chương trình truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại thuốc lá.

Tại chương trình, đại biểu đã được nghe các chuyên gia trình bày một số vấn đề về tác hại của thuốc lá; các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá; chăm sóc sức khỏe chủ động - nâng cao chất lượng cuộc sống, phòng ngừa nguy cơ bệnh tật…

Quang cảnh chương trình. Ảnh: T.D

Dịp này, các chuyên gia, đại biểu và khách mời đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Chương trình không chỉ mang đến ý nghĩa truyền thông mà còn là một diễn đàn nhằm cung cấp các luận cứ xác thực, cập nhật về tác động tiêu cực của các sản phẩm thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng; đồng thời thúc đẩy nhận thức và hành động dựa trên cơ sở khoa học.