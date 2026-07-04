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Người bán thuốc lá sẽ phải kiểm tra CCCD, VNeID trong trường hợp nào?

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P.V (Theo VnExpress, Thương hiệu và Công luận)

(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó đề xuất nhiều quy định mới nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh thuốc lá và ngăn người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận sản phẩm này.

Nếu được Quốc hội thông qua, các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

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Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo dự thảo, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá vẫn phải có giấy phép theo quy định. Đáng chú ý, các điểm bán phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Trong trường hợp người bán nghi ngờ khách hàng chưa đủ tuổi, sẽ phải kiểm tra căn cước công dân gắn chip hoặc thông tin trên ứng dụng VNeID trước khi thực hiện giao dịch. Đây là điểm mới so với quy định hiện hành, vốn chỉ yêu cầu treo biển thông báo mà chưa quy định việc kiểm tra giấy tờ tùy thân của người mua.

Dự thảo cũng đề xuất không cho phép trưng bày sản phẩm thuốc lá hoặc hình ảnh sản phẩm thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào tại cơ sở kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm thuộc diện cấm theo luật và không được bán thuốc lá trong phạm vi 100 m tính từ ranh giới gần nhất của cổng cơ sở giáo dục và cơ sở y tế.

Như vậy, nếu quy định được ban hành, người bán lẻ sẽ cần lưu ý một số yêu cầu mới như: chuẩn bị quy trình kiểm tra CCCD hoặc VNeID khi nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi; treo biển thông báo đúng quy định; không trưng bày sản phẩm hoặc hình ảnh thuốc lá tại điểm bán; đồng thời tuân thủ các quy định về địa điểm kinh doanh và giấy phép bán thuốc lá.

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