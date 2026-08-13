Cục An ninh nội địa tặng xe đạp và hỗ trợ công trình nước sạch tại xã Ia Dơk

(GLO)- Sáng 13-8, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và cấp ủy, chính quyền xã Ia Dơk tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình nước sạch trên địa bàn xã.

Tham dự chương trình có Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa; đại diện Công an tỉnh, lãnh đạo xã Ia Dơk cùng các em học sinh được nhận quà.

Đoàn công tác trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Dơk. Ảnh: Thúy Diện

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 50 chiếc xe đạp, mũ bảo hiểm và cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ 100 triệu đồng để thực hiện công trình nước sạch phục vụ nhân dân tại các thôn, làng trên địa bàn xã.

Những phần quà được trao có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh nội địa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, giúp các em có thêm điều kiện đến trường, tiếp tục nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn và nuôi dưỡng những ước mơ tươi đẹp cho tương lai.

Việc hỗ trợ công trình nước sạch cũng góp phần đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, nhất là tại những thôn, làng còn khó khăn; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã Ia Dơk.