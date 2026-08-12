Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

(GLO)- Qua 4 mùa tổ chức, Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá Làng Bi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn huy động nhiều nguồn lực giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Nhìn lại chặng đường 3 mùa giải 2023-2025, Cúp Mỏ đá Làng Bi đã trở thành điểm hẹn kết nối những tấm lòng vàng. Trung bình mỗi mùa, giải quy tụ khoảng 180 vận động viên cùng sự đồng hành của khoảng 80 cá nhân, đơn vị trên cả nước, đóng góp khoảng 1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật. Sau 3 năm, tổng nguồn lực huy động đạt hơn 3 tỷ đồng.

Nguồn lực ấy được chuyển hóa thành nhiều công trình, phần việc cụ thể. Mùa giải đầu tiên (2023) được tổ chức tại huyện biên giới Đức Cơ (cũ), Ban Tổ chức trao tặng 900 thẻ bảo hiểm y tế, làm 6 sân bóng chuyền, hỗ trợ tiền ăn, gạo, áo ấm và nhận nuôi 15 học sinh nghèo.

Thành viên Ban tổ chức Giải Cúp Mỏ đá Làng Bi trao quà cho học sinh nghèo năm 2025. Ảnh: M.V

Đến mùa thứ II (2024), giải hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ khó khăn; tài trợ nhạc cụ dân tộc, hỗ trợ Làng Trẻ em SOS Pleiku, tặng sổ tiết kiệm và chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở phía Bắc.

Mùa thứ III (2025) tiếp tục nối dài hành trình nhân văn với việc trao 25 tivi cho các trường học vùng xa, tặng 40 xe đạp cùng nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ nhân dân Cuba 50 triệu đồng và xây thêm 3 căn nhà tình nghĩa.

Tiến sĩ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết: “Giải đấu không đơn thuần là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình của lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần kết nối cộng đồng. Những đóng góp qua mỗi mùa giải đã trở thành nhịp cầu nhân ái, tiếp thêm niềm tin và động lực cho những gia đình, trẻ em còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: H.H

Tiếp nối hành trình đó, mùa giải thứ IV tiếp tục hướng đến mục tiêu phát triển phong trào tennis, pickleball gắn với hoạt động an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao học bổng cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Kon Gang, Ia Dơk, Ia Nam, Ia Dom và phường An Phú.

Giải năm nay quy tụ 230 tay vợt, 110 cá nhân và tổ chức tài trợ, huy động hơn 1,3 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật). Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung: Đôi lãnh đạo Pickleball, Đôi nam Pickleball, Đôi nam - nữ Pickleball và Đôi hỗn hợp Tennis.

Một trong những hoạt động cụ thể của mùa giải năm nay là trao 7 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, cựu chiến binh và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kon Gang.

Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà và nhà tình nghĩa từ Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá Làng Bi lần thứ IV năm 2026. Ảnh: H.H

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn lực giúp chính quyền có thêm điều kiện chăm lo cho những hộ khó khăn về nhà ở. Ông Trần Minh Chấn - Bí thư Đảng ủy xã Kon Gang, chia sẻ: “Xã rất trân trọng và cảm ơn Ban Tổ chức giải cũng như các nhà hảo tâm đã quan tâm, kết nối để hỗ trợ bà con nhân dân sửa chữa, xây dựng nhà ở. Qua hoạt động này, xã đã huy động thêm hơn 100 triệu đồng, kết hợp với hơn 220 triệu đồng do đơn vị tổ chức giải Cúp Mỏ đá Làng Bi hỗ trợ, nâng tổng nguồn lực lên hơn 330 triệu đồng để cùng chăm lo nhà ở cho người dân”.

Theo ông Chấn, xã Kon Gang hiện có khoảng 170 hộ nghèo và hơn 500 hộ cận nghèo. Dù điều kiện nhà ở của người dân đã cơ bản được cải thiện, địa phương vẫn còn trên dưới 100 hộ đang sống trong những căn nhà chưa kiên cố, chưa bảo đảm an toàn trước thời tiết. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa, kết hợp ngân sách nhà nước để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Cựu chiến binh Phạm Đăng Trường (làng Ktu) được hỗ trợ 75 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ảnh: H.T

Không chỉ tạo nguồn lực chăm lo an sinh, giải đấu còn mở ra hướng kết nối giữa thể thao và cộng đồng, qua đó cho thấy những giải đấu được tổ chức bài bản có thể tạo sức lan tỏa vượt ra ngoài sân đấu.

Ông Phan Thanh Thiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam - chia sẻ: “Cần nhân rộng những giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng như Cúp Mỏ đá Làng Bi, qua đó vừa tạo sân chơi cho vận động viên, thúc đẩy phong trào Pickleball, vừa lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng”.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức giải tiếp tục khảo sát, trao hỗ trợ đến các gia đình khó khăn tại xã Ia Dơk, Ia Nam, Ia Dom và phường An Phú. Có thể thấy, Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá Làng Bi không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn nối dài những giá trị sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.