Đoàn thể thao học sinh Gia Lai sẵn sàng cho sân chơi toàn quốc

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 30-6, tổ chức thi đấu 5 môn: bơi, bóng bàn, cầu lông, điền kinh và võ cổ truyền; quy tụ các vận động viên (VĐV) học sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giải đấu được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong trường học, góp phần nâng cao thể chất, phát triển toàn diện cho học sinh theo tinh thần Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

VĐV đoàn Gia Lai hoàn thiện kỹ thuật nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026. Ảnh: H.V

Tại giải đấu này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Gia Lai tham gia với 8 huấn luyện viên và 24 VĐV, tranh tài ở 3 môn gồm võ cổ truyền, bơi và điền kinh. Đây đều là những môn được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xác định là thế mạnh, có khả năng cạnh tranh huy chương tại giải đấu.

Đối với môn võ cổ truyền, 18 VĐV (13 VĐV quyền thuật và 5 VĐV đối kháng) đã được tuyển chọn, triệu tập về Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định để tập huấn chuyên sâu. Tại đây, các VĐV được chia thành từng nhóm theo nội dung thi đấu, duy trì cường độ tập luyện cao nhằm hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao chuyên môn trước khi lên đường tham dự giải.

Từng giành 1 HCV và 1 HCĐ ở nội dung quyền thuật tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024, em Nguyễn Hoàng Bách (Trường THCS Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam) đặt mục tiêu bảo vệ thành tích đã đạt được.

Bách chia sẻ: “Thời gian qua, em cùng các đồng đội luôn duy trì tập luyện nghiêm túc, tập trung điều chỉnh và hoàn thiện các động tác kỹ thuật để đạt độ chính xác cao nhất. Bản thân em sẽ nỗ lực hết sức, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao để hướng đến thành tích tốt nhất tại giải đấu lần này”.

Các học sinh Gia Lai chuyên tâm tập luyện, quyết tâm mang thành tích cao về cho đoàn thể thao tỉnh nhà. Ảnh: H.V

Trong khi đó, trước ngày lên đường tham dự giải đấu, 4 VĐV của đội tuyển bơi đã bước vào giai đoạn nước rút. Với nền tảng thể lực và chuyên môn được tích lũy trong thời gian qua, các VĐV tiếp tục duy trì các bài tập chuyên sâu nhằm phát huy tối đa khả năng ở các nội dung sở trường.

HLV môn bơi Nguyễn Thị Nhàn cho biết: “Đội tuyển đã tập trung hoàn thiện các kỹ thuật như xuất phát, về đích, quay đầu và phân phối sức. Dựa trên nền tảng thể lực và chuyên môn tốt, từng đạt thành tích cao ở những giải đấu trước đây, tôi kỳ vọng các em sẽ đạt đúng điểm rơi phong độ tại giải đấu này”.

Theo ông Phùng Minh Hảo - chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai), ngay sau khi kế hoạch tổ chức Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 được ban hành, Sở đã triển khai đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm tìm kiếm, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể thao để đăng ký dự tuyển.

Sau quá trình tuyển chọn nghiêm túc, Sở đã thành lập Hội đồng tuyển chọn để đánh giá chuyên môn, qua đó lựa chọn những vận động viên xuất sắc nhất vào đội tuyển của tỉnh và tập trung tập luyện nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Ông Phùng Minh Hảo chia sẻ: “Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm nhận sự hỗ trợ về chuyên môn, điều kiện tập luyện, phục vụ công tác tập luyện của các đội tuyển. Ba môn tham dự giải đấu đều là những nội dung thế mạnh của học sinh Gia Lai. Nhiều VĐV đã khẳng định được năng lực qua các giải đấu cấp tỉnh và toàn quốc. Chúng tôi hy vọng các em sẽ thi đấu tự tin, phát huy hết khả năng và đóng góp thành tích cho đoàn thể thao Gia Lai”.