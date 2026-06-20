Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

Đầu tư có chiều sâu

Ngay từ ngày thi đấu đầu tiên, thành tích ấn tượng của một số đơn vị như UBND xã Chư Sê, CLB Lữ đoàn 368 An Khê và CLB Sao Việt Gia Lai đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Nhiều huấn luyện viên và trưởng đoàn tỏ ra bất ngờ khi các VĐV của những đơn vị này liên tục dẫn đầu ở nhiều nội dung, thể hiện nền tảng thể lực, kỹ thuật vượt trội và tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ. Bên cạnh đó, nhiều VĐV còn gây ấn tượng bởi sự đầu tư về trang phục công nghệ cùng các thiết bị chuyên dụng.

Các VĐV thi đấu quyết tâm, cống hiến những màn so tài sôi nổi tại Giải bơi “Đường đua xanh” 2026. Ảnh: H.V

Tham gia giải đấu với 15 VĐV, CLB Sao Việt Gia Lai đã giành thành tích ấn tượng với 8 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ. Được biết, các VĐV gắn bó với CLB trong 2 năm qua luôn được nhà trường tạo điều kiện tham gia các giải đấu từ cấp tỉnh và toàn quốc.

Thông qua các sân chơi này, các em có cơ hội giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu. Bên cạnh đó, CLB cũng chú trọng phát hiện, gầy dựng lực lượng trẻ nhằm tạo nguồn kế cận cho những năm tiếp theo.

Các VĐV bám đuổi quyết liệt trên đường bơi, tạo nên cuộc cạnh tranh gay cấn và hấp dẫn đến những mét cuối cùng. Ảnh: H.V

HLV Nguyễn Thị Nhàn - CLB Sao Việt Gia Lai - thông tin: “Tại CLB, bên cạnh các bài tập cơ bản, các VĐV còn tham gia những buổi tập nâng cao kéo dài từ 1,5-2 giờ để đáp ứng yêu cầu của giáo án huấn luyện. Nhà trường cũng luôn quan tâm về chế độ dinh dưỡng nhằm giúp các VĐV duy trì thể lực và nâng cao hiệu quả tập luyện, thi đấu.

Cùng với công tác huấn luyện, các em còn được trang bị đầy đủ trang phục thi đấu như đồ bơi, mũ bơi, kính bơi chuyên nghiệp dành riêng cho VĐV thi đấu. Những trang bị này giúp các em tự tin, hỗ trợ tối đa thành tích để các em đạt kết quả tốt”.

Sự tiến bộ về chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay cũng được nhiều huấn luyện viên đánh giá cao. Ông Lê Xuân Lai - HLV Hồ bơi Quân đội - là một trong những người đã chủ động bấm giờ để tham khảo thêm các thông số chuyên môn của VĐV.

Ông Lai cho rằng: “Nhiều em đạt thành tích rất tốt so với mặt bằng chung của giải đấu, cho thấy phong trào bơi lội đang được quan tâm, đầu tư. Điều đó góp phần nâng cao chất lượng các cuộc tranh tài, đồng thời tạo động lực để chúng tôi chú trọng công tác đào tạo tại đơn vị mình”.

Kích thích phong trào bơi lội phát triển

Theo thầy Nguyễn Hoài Nam - Chủ nhiệm CLB bơi Trường Tiểu học Số 1 phường Bình Định: CLB thường xuyên tham gia các giải bơi cấp tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức. Thông qua quá trình tập luyện và các hoạt động giao lưu nội bộ, CLB tuyển chọn những em có năng khiếu, đạt thành tích tốt để thành lập đội tuyển, tập huấn chuyên sâu và tham gia các giải đấu quy mô lớn hơn.

Giải đấu góp phần lan tỏa phong trào tập luyện bơi lội, đồng thời nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi. Ảnh: H.V

“Tôi luôn nhắc các VĐV hãy xem mỗi giải đấu là cơ hội để giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Điều quan trọng là các em nhận ra những điểm còn hạn chế của bản thân để tiếp tục hoàn thiện và hướng tới kết quả tốt hơn. Không chỉ các VĐV, đây cũng là dịp để các HLV trao đổi chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện” - ông Nam bày tỏ.

Trong số những gương mặt thi đấu nổi bật, VĐV Nguyễn Phương Thảo (CLB Hồ bơi Ngọc Cẩm, xã Phù Cát) xuất sắc giành 2 HCV ở các nội dung 50 m bơi tự do và 50 m bơi ếch, nhóm tuổi từ 18 trở lên.

Thảo chia sẻ: “Em học bơi từ nhỏ nhưng chỉ mới quay trở lại tập luyện trong thời gian gần đây để tham gia giải đấu này. Nhờ sự động viên của HLV, em dần tự tin hơn khi bước vào các nội dung thi đấu. Việc giành được 2 HCV là niềm vui lớn, tạo động lực để em tiếp tục nỗ lực tập luyện, nâng cao thành tích trong thời gian tới”.

Trong những ngày diễn ra giải đấu, đông đảo phụ huynh, người dân và các cổ động viên đã đến theo dõi, tiếp thêm động lực cho các VĐV thi đấu. Ảnh: H.V

Anh Nguyễn Đình Nhật Nam - HLV Đội tuyển môn bơi lội Gia Lai - nhận xét: “So với những năm trước, chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay có bước tiến đáng ghi nhận. Sự đầu tư bài bản trong công tác đào tạo, huấn luyện của nhiều đơn vị đã giúp các VĐV phát huy tốt năng lực chuyên môn. Đáng chú ý, các đơn vị ở khu vực phía Tây tỉnh đã tạo được dấu ấn rõ nét, góp phần làm tăng tính cạnh tranh và sức hấp dẫn của giải đấu”.

Với những điều kiện thuận lợi sẵn có, Gia Lai có nhiều tiềm năng để phát triển phong trào bơi lội trong học sinh, thanh thiếu nhi. Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh - đề nghị: “Ngành Văn hóa - Thể thao cũng như ngành Giáo dục và Đào tạo mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành, nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào học bơi, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; qua đó tạo môi trường an toàn cho trẻ em phát triển toàn diện".